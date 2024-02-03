З України "зерновим коридором" вивезли 20 млн тонн вантажів

За пів року функціонування українського коридору з портів "Великої Одеси" 661 судно експортувало понад 20 мільйонів тонн вантажів до 32 країн світу. 14,3 млн тонн - продукція українських аграріїв, повідомили в уряді.

"Зерновим коридором", який Україна почала створювати у Чорному морі після виходу Росії з "зернової угоди" у липні 2023 року, перевезено уже понад 20 мільйонів тонн вантажів. Про це у суботу, 3 лютого, повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення України Олександр Кубраков.

"За пів року роботи українського коридору з портів "Великої Одеси" 661 судно експортувало понад 20 мільйонів тонн вантажів до 32 країн світу. 14,3 мільйони тонн - це продукція українських аграріїв. Україна продовжує забезпечувати продовольчу безпеку світу. Порти "Великої Одеси" нарощують перевалку вантажів. В січні було експортовано 6,3 мільйона тонн, що майже дорівнює довоєнному рівню", - повідомило міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України у дописі у Facebook.

Також зазначається, що одеські порти очікують на підхід ще 104 суден, які мають вивезти понад 3 мільйона тонн вантажів.

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Безпека "зернового коридору"

Експорт "зерновим коридором" здійснюється з портів "Південний", "Одеса" та "Чорноморськ". Головним питанням у його роботі залишається безпека, адже маршрут є ціллю для атак Росії. Так, на початку листопада 2023 рокуракета влучила в цивільне судно під час заходу в порт Одеської області, лоцман загинув, ще кілька людей отримали поранення.

Для того, щоб захистити судна і людей, Київ веде переговори з партнерами про додаткові заходи безпеки. Наприкінці листопада Зеленський повідомив, що Україна отримає морські катери, щоб конвоювати судна у "зерновому коридорі". Надати патрульні катери для цих цілей раніше обіцяли, зокрема, Нідерланди.