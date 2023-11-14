Зерновий коридор: Київ і Лондон забезпечать страхові знижки

Щоб залучити більше експортерів до використання зернового коридору у Чорному морі, створено механізм, який дозволить зменшити вартість страхування, повідомив Денис Шмигаль.

Україна спільно з пулом британських страхових компаній утворила спеціальний механізм, який дозволить зробити знижку на вартість страхування від воєнних ризиків для експортерів усієї продукції з України.

"Це зробить чорноморський коридор доступнішим для більш широкого кола експортерів", - повідомив у вівторок, 14 листопада, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Telegram.

Він також зазначив, що від початку повномасштабного вторгнення Росії Багатостороннє агентство з гарантування інвестицій (Multilateral Investment Guarantee Agency, MIGA) вже надало страхове покриття на суму понад 166 мільйонів доларів. Тривають переговори про запуск нових проєктів.

Крім того, американська урядова Корпорація з фінансування міжнародного розвитку (DFC) нещодавно схвалила п’ять нових проєктів обсягом в 380 мільйонів доларів. Також тривають переговори з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) про страхування торгових операцій.

Зерновим коридором пройшло вже 100 суден

Україна почала створювати альтернативний маршрут транспортування вантажів, в першу чергу - зерна, Чорним морем після виходу Росії з "зернової угоди" у липні. Якщо на початок жовтня ним скористалися лише 10 кораблів, то до 13 листопада їхня кількість збільшилася вже до 100.

"Сьогодні 100-й корабель пройшов Чорноморським гуманітарного коридору - рятівним експортним маршрутом для України, яким у світ доставлено 3,7 мільйона тонн продовольства та товарів", - написала напередодні у соцмережі Х посолка США в Україні Бріджит Брінк.

У середині жовтня прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте під час візиту до України повідомив, що Амстердам допоможе Києву з отриманням патрульних кораблів "для того, щоб зерновий коридор був максимально убезпечений".

Минулого тижня російська ракета влучила в цивільне судно під прапором Ліберії під час його заходу в порт Одеської області. Лоцман загинув, поранення отримали працівник порту та троє членів екіпажу - громадяни Філіппін.