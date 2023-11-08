РФ влучила в судно на Одещині: є жертва і поранені іноземці

Російська ракета влучила в цивільне судно під прапором Ліберії під час його заходу в порт Одеської області. Лоцман загинув. Поранені працівник порту та троє членів екіпажу - громадяни Філіппін.

Війська РФ завдали ввечері в середу, 8 листопада, ракетного удару по Одеській області.

"Продовжуючи терор цивільного судноплавства, ворог підступно вдарив протирадіолокаційною ракетою Х-31П в напрямку одного з портів Одещини з літаків тактичної авіації в Чорному морі", - повідомляють Сили оборони Півдня.

Ракета влучила в надбудову цивільного судна під прапором Ліберії в момент його заходу в порт.

"Три члени екіпажу - громадяни Філіппін - поранені, один з них ушпиталений. Лоцман загинув, ще один працівник порту отримав поранення", - йдеться в повідомленні.

Як повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков, судно мало перевозити залізну руду до Китаю.

"Це вже 21 цілеспрямована атака Росії після виходу з зернової угоди. За цей час країна-терорст пошкодила понад 160 об'єктів інфраструктури та 122 транспортних засоби. Саме тому Україна робить все для посилення протиповітряної оборони та прикриття півдня від російських терористичних атак. Ми дякуємо всім партнерам, які допомагають з захистом нашого неба", - написав він у Facebook.

Нагадаємо, що в ніч на 6 листопада російські війська завдали комбінованого удару по Одесі. Удар пошкодив, зокрема, Одеський національний художній музей. Постраждали восьмеро людей.