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ПолітикаУгорщина

Угорщину позбавили права отримати мільярд євро дотації ЄС

Степан Смишляєв
1 січня 2025 р.

Через порушення у сфері верховенства права і зволікання з реформами Угорщина втратила можливість отримати мільярд євро допомоги від ЄС. Загалом заблоковані виплати на близько 19 мільярдів євро з європейських фондів.

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Прем'єр Угорщини Віктор Орбан
Угорщина втратила право на 1 млрд євро дотацій від ЄС через порушення у сфері верховенства праваФото: Petr David Josek/AP/picture alliance

Угорщина втратила право на допомогу Європейського Союзу у розмірі близько одного мільярда через порушення у сфері верховенства права, підтвердила агентству dpa у середу, 1 січня, речниця Європейської комісії.

До кінця 2024 року Угорщина мала провести реформи, спрямовані на дотримання стандартів ЄС, зокрема змінити закони щодо запобігання конфлікту інтересів і боротьби з корупцією. Утім, оскільки вона цього не зробила, тепер країна остаточно втрачає право на зазначену допомогу.

Конфлікт Угорщини з ЄС щодо дотримання стандартів

У грудні 2022 році країни ЄС вирішили заморозити виплату Угорщині 6,3 мільярда євро із загальноєвропейського бюджету за різними програмам. У Брюсселі звинувачували уряд Віктора Орбана в порушенні принципів ЄС у сфері верховенства права, зокрема, щодо боротьби з корупцією.

Загалом ЄС блокує асигнування Угорщині зі своїх фондів на близько 19 мільйонів євро через різноманітні порушення. Крім верховенства права, вони також стосується прав людини, законодавства про біженців, інших стандартів ЄС.

Питання розблокування допомоги з європейських фондів Угорщина використовує, зокрема, у дискусіях довкола підтримки України.

На початку грудня Віктор Орбан погрожував накласти вето на наступний семирічний бюджет ЄС, якщо Брюссель не розблокує заморожені кошти для його країни.

 

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