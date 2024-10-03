ЄК позивається до Угорщини за закон про захист суверенітету

Європейська Комісія (ЄК) подала позов проти Угорщини до суду Європейського Союзу (ЄС) через закон "про захист суверенітету", за допомогою якого уряд прем'єр-міністра Віктора Орбана має намір запобігти "іноземному втручанню".

Як ідеться у заяві пресслужби Єврокомісії в четвер, 3 жовтня, цей документ порушує законодавство ЄС. Зокрема, в сфері права на повагу до приватного та сімейного життя, свободи вираження поглядів та інформації, свободи зібрань, а також презумпції невинності. ЄК також вважає, що угорський закон порушує декілька основних свобод внутрішнього ринку, Директиву про електронну комерцію, Директиву про послуги, а також законодавство ЄС щодо захисту даних.

Європейський регулятор зазначив, що неодноразово просив Угорщину відреагувати на висунуті проти неї зауваження, однак та назвала їх "необґрунтованими".

Суперечливий угорський закон

Парламент Угорщини схвалив суперечливий закон у грудні 2023 року. Документ передбачає тюремне ув'язнення до трьох років для будь-якого кандидата на виборах, який отримує кошти з-за кордону. Для запобігання "іноземному впливу" на виборчий процес Угорщина створила наглядовий орган, який має "виявляти та перевіряти організації, що отримують гроші з-за кордону з метою вплинути на волю виборців".

Раніше в Угорщині вже заборонили іноземне фінансування партій. Однак тепер заборона поширюється і на організації, які висувають кандидатів, наприклад, на місцевих виборах. Критики побоюються, що новий закон може використовуватись владою для придушення противників уряду Орбана.