Євросоюз відкрив проти Угорщини нову штрафну процедуру

Невдоволення ЄС викликав угорський закон про "про захист суверенітету". У Брюсселі вважають, що він порушує низку основоположних свобод.

Європейська Комісія повідомила в середу, 7 лютого, про відкриття проти Угорщини нової штрафної процедури за підозрою в масштабному порушенні основоположних прав людини.

У полі зору Брюсселя перебуває закон "про захист суверенітету", за допомогою якого уряд прем'єр-міністра Віктора Орбана має намір запобігти "іноземному втручанню".

Єврокомісія вбачає в створеному угорським урядом наприкінці січня агентстві з нагляду за дотриманням державного суверенітету засіб для обмеження свободи слова та інших основних європейських свобод: права на захист приватних даних, свободи інформації, свободи зібрань та виборчого права громадян Європейського Союзу.

Уряд Орбана має два місяці, щоб відреагувати на висунуті проти нього звинувачення інакше йому загрожуватиме позов до Європейського суду та штраф.

ЄС уже блокує асигнування Угорщині зі своїх фондів на 20 мільярдів євро через різноманітні порушення прав людини, зокрема в сфері законодавства про біженців.

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