В Угорщині ухвалили закон проти "іноземного впливу"

За законом "про захист суверенітету", розробленим "Фідес", кандидату на виборах, що отримує кошти з-за кордону, загрожує тюрма. Критики бояться, що влада використовуватиме закон проти опозиційних уряду Орбана політиків.

Парламент Угорщини схвалив законодавчі зміни щодо обмеження "іноземного впливу", які, на думку критиків, спрямовані на те, щоб змусити замовкнути противників уряду Віктора Орбана.

Закон ухвалили переважною більшістю депутатів парламенту, в якому домінує партія "Фідес" Орбана. Поправки внесли ввечері у вівторок, 12 грудня, до кримінального кодексу та конституції країни, повідомляє угорське державне інформаційне агентство MTI.

Читайте також: Партія Орбана внесла резолюцію проти вступу України в ЄС

Закон передбачає тюремне ув'язнення до трьох років для будь-якого кандидата на виборах, який отримує кошти з-за кордону.

Для запобігання "іноземному впливу" на виборчий процес створюють наглядовий орган, який має "виявляти та перевіряти організації, що отримують гроші з-за кордону з метою вплинути на волю виборців".

Нове Управління з захисту суверенітету наділяється широкими повноваженнями щодо проведення розслідувань. Кандидатуру на посаду його голови представлятиме прем'єр-міністр для затвердження президентом.

Раніше в Угорщині вже заборонили іноземне фінансування партій. Однак тепер заборона поширюється і на організації, які висувають кандидатів, наприклад, на місцевих виборах. Критики побоюються, що новий закон може використовуватись владою для придушення противників уряду Орбана.

"Фідес" готується до виборів

Новий закон внесла у парламент провладна "Фідес", яка має там дві третини голосів. Ініціатива з'явилася на тлі активізації передвиборної кампанії до виборів у Європейський парламент (ЄП), які відбудуться в червні 2024 року.

Читайте також: Орбан: ЄС потрібно змінити, а не відмовлятися від нього

У середині листопада угорський уряд запустив національне опитування щодо політики ЄС, у якому 4 з 11 питань стосуються України, зокрема її потенційного членства в Євросоюзі. Рекламна кампанія супроводжується плакатами з зображенням президентки Європейської Комісії Урсули фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) поруч з Алексом Соросом і написами з закликом "не танцювати під їхню дудку".

Нагадаємо, Єврокомісія призупинила фінансування Угорщини на мільярди євро через суперечки щодо верховенства права та демократичних прав в Угорщині під час правління Орбана.

Читайте також: Перешкоди на шляху України в ЄС. Що робити з Орбаном?