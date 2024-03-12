ЄП подасть позов щодо рішення ЄК дати Угорщині 10 млрд євро

Європарламент подасть позов до Європейського суду щодо дій Єврокомісії, яка у грудні минулого року розблокувала Угорщині доступ до 10,2 мільярда євро.

Європейський парламент подасть до суду позов щодо дій Європейської Комісії, яка у грудні минулого року розблокувала Угорщині доступ до 10,2 мільярда євро, намагаючись переконати країну скасувати вето на виділення 50 мільярдів євро допомоги Україні. Про це у вівторок, 12 березня, повідомляє Reuters з посиланням на двох депутатів Європарламенту.

Незважаючи на те, що ЄС протягом багатьох років критикував Угорщину за підрив демократичних систем стримувань і противаг за часів прем'єрства Віктора Орбана, Єврокомісія зрештою заявила, що країна виконала необхідні умови щодо верховенства права, щоб отримати ці гроші.

"Гроші ЄС можуть бути надані лише за умови, якщо верховенство права працює, - заявив німецький депутат Європарламенту Даніель Фройнд (Daniel Freund), який представляє "Союз 90/Зелені". - 10 мільярдів євро були виділені Віктору Орбану без проведення необхідних реформ. Така торгівля - гроші ЄС в обмін на вето - не повинна дозволятися в ЄС".

Інший євродепутат - Моріц Кернер (Moritz Körner), який представляє "Вільну демократичну партію Німеччини", - зазначив, що у позові міститиметься прохання до Суду Європейського Союзу встановити ясність щодо зв'язку між фінансуванням ЄС і демократією.

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Обидва законодавці сподіваються, що ця справа може призвести до того, що Угорщину зобов'яжуть повернути гроші або буде вилучено еквівалент з майбутніх виплат Будапешту.

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Нагадаємо, що Єврокомісія 13 грудня 2024 року розблокувала доступ Угорщини до 10 мільярдів євро, заморожених через порушення країною принципу верховенства права.

В ЄК заявили, що рішення було ухвалене після того, як угорська влада погодила законодавчі ініціативи для зміцнення незалежності судової системи, але пообіцяли стежити за втіленням законодавчих змін в Угорщині, і знову заблокувати гроші у разі невиконання зобов'язань. Водночас у ЄК наголосили, що Угорщина не усунула всі порушення, зокрема в сферах державних закупівель, прокуратури, боротьби з корупцією. Тому три програми з бюджетом у 6,3 мільярда євро залишаються призупиненими. Загалом фінансування, яке залишається заблокованим для Угорщини, становить близько 21 мільярда євро.

Рішення про розблокування 10 мільярдів євро для Угорщини було ухвалене напередодні саміту ЄС, на якому обговорювалася допомога Україні та її вступ до Євросоюзу. Тоді лідери ЄС погодились розпочати офіційні перемовини з Україною про її вступ до Євросоюзу. Проте прем'єр Угорщини Орбан все одно ветував рішення про надання Україні допомоги.

Рішення про виділення Україні макрофінансової допомоги на 50 мільярдів євро всі країни-члени ЄС погодили 1 лютого 2024 року. Наприкінці лютого Рада Європейського Союзу ж ухвалила три законодавчі акти, пов'язані з переглядом багаторічної фінансової рамки ЄС на 2021-2027 роки, чим також започаткувала інструмент Ukraine Facility загальним обсягом 50 мільярдів євро.