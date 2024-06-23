Дуда в Китаї говоритиме з Сі про Україну

Президент Польщі прибув до Китаю, де він планує зустрітись з Сі Цзіньпіном, щоб обговорити питання безпеки в східній Європі.

Президент Польщі Анджей Дуда прибув з офіційним візитом до Китаю, щоб обговорити питання економіки і безпеки. Про це повідомили у канцелярії президента Польщі у неділю, 23 червня.

Дуда планує обговорити з китайським лідером нагальні питання безпеки, зокрема ситуацію на білоруському кордоні та війну в Україні.

"Політична складова буде дуже важливою. У нас є війна в Україні, а також гібридна атака Білорусі на польському кордоні, де білоруська влада вже три роки штовхає проти нас мігрантів, змушуючи їх намагатися незаконно перетнути кордон", - зазначив Дуда перед початком візиту.

Президент Польщі сподівається залучити вплив Китаю на Росію і Білорусь для вирішення конфліктів.

"Цей візит має велике значення для нашої безпеки в Європі. Ми знаємо, що Китай - наддержава, ми знаємо, що він має дружні стосунки не тільки з Білоруссю, а й з Росією, а Росія сьогодні є агресором в Україні. І саме про це я хотів би поговорити з Головою Сі Цзіньпіном. Не секрет, що вплив Китаю, зокрема й на Росію, безумовно, величезний. На мою думку, вкрай важливо донести нашу точку зору з цього питання до голови Сі Цзіньпіна", - наголосив Дуда.

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