  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога УкраїніВоєнні злочини в УкраїніІзраїльсько-палестинський конфлікт
ПолітикаКитай

Дуда в Китаї говоритиме з Сі про Україну

Євгенія Наконечна
23 червня 2024 р.

Президент Польщі прибув до Китаю, де він планує зустрітись з Сі Цзіньпіном, щоб обговорити питання безпеки в східній Європі.

https://p.dw.com/p/4hOcZ
Президент Польщі Анджей Дуда
Президент Польщі Анджей ДудаФото: Hannes P Albert/dpa/picture alliance

Президент Польщі Анджей Дуда прибув з офіційним візитом до Китаю, щоб обговорити питання економіки і безпеки. Про це повідомили у канцелярії президента Польщі у неділю, 23 червня.

Дуда планує обговорити з китайським лідером нагальні питання безпеки, зокрема ситуацію на білоруському кордоні та війну в Україні.

"Політична складова буде дуже важливою. У нас є війна в Україні, а також гібридна атака Білорусі на польському кордоні, де білоруська влада вже три роки штовхає проти нас мігрантів, змушуючи їх намагатися незаконно перетнути кордон", - зазначив Дуда перед початком візиту.

Президент Польщі сподівається залучити вплив Китаю на Росію і Білорусь для вирішення конфліктів.

"Цей візит має велике значення для нашої безпеки в Європі. Ми знаємо, що Китай - наддержава, ми знаємо, що він має дружні стосунки не тільки з Білоруссю, а й з Росією, а Росія сьогодні є агресором в Україні. І саме про це я хотів би поговорити з Головою Сі Цзіньпіном. Не секрет, що вплив Китаю, зокрема й на Росію, безумовно, величезний. На мою думку, вкрай важливо донести нашу точку зору з цього питання до голови Сі Цзіньпіна", - наголосив Дуда.

Читайте також: Зеленський: Попри зв’язки з РФ, Китай не є ворогом України

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Міністр економіки ФРН Роберт Габек і голова Держкомітету КНР у справах розвитку і реформ Чжен Шаньцзе

Німецький міністр попередив КНР про наслідки дружби з РФ

Німецький міністр попередив КНР про наслідки дружби з РФ

Глава мінекономіки ФРН Габек вказав, що інтереси Європи у сфері безпеки безпосередньо порушені війною в Україні. Він знову розкритикував субсидування електромобілів у Китаї.
Економіка22 червня 2024 р.
Прем'єр-міністр Ізраїлю тримає плакат, на якому червоним фломастером позначено межу, яку Іран не повинен перейти у своїй ядерній програмі

"Червоні лінії" в політиці: корисно чи контрпродуктивно?

"Червоні лінії" в політиці: корисно чи контрпродуктивно?

"Червоні лінії" покликані вказати політичним опонентам на кордони, які не можна порушувати. Чому цим інструментом краще не користуватися, розповіла DW політологиня Анне Гольпер.
Конфлікти20 червня 2024 р.
Прапори ЄС і КНР

Китай застеріг ЄС від розпалювання торговельної війни

Китай застеріг ЄС від розпалювання торговельної війни

Європейська сторона провадить курс на загострення торговельних суперечок з Китаєм, що може перерости в торговельну війну, застерігають у Пекіні. Заява пролунала на тлі візиту до Китаю віцеканцлера ФРН Габека.
Економіка21 червня 2024 р.
Більше публікацій