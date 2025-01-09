Політолог: Словаччина не страждає від нестачі газу з Росії

З початку 2025 року транзит російського газу через Україну до ЄС припинився. Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо впродовж останніх місяців завзято виступав за продовження постачань і звинувачував Київ та особисто президента України Володимира Зеленського в небажанні досягти компромісу. Чи буде відмова від російського газу настільки дорогою і болючою для Словаччини і всього ЄС, як передрікав Фіцо? Інтерв'ю DW з політологом зі Словаччини, президентом Інституту суспільних проблем Григорієм Месежніковим.

DW: Пане Месежніков, чи відчувається у Словаччині припинення газового транзиту через Україну, про яке так багато говорив прем'єр-міністр країни Роберт Фіцо?

Григорій Месежніков: Анітрохи. Адже Словаччина не перестала споживати наявні запаси газу, а вони зараз на рівні 80 відсотків. Словаччина не страждає і не страждатиме від нестачі російського газу, навіть якщо ці поставки не відновляться. До останнього часу на частку російського газу припадало близько 50 відсотків від загального споживання Словаччини, але країна має й альтернативні варіанти поставок. Так, напевно, це буде трохи дорожче. Але про те, що з 1 січня російський газ не постачатимуть, було відомо вже давно. Журналісти писали про це, починаючи десь із середини 2024 року, опрацьовувалися різні сценарії. А ось Роберт Фіцо мовчав. У вересні на кілька днів сюди перестала надходити нафта від "Лукойлу". Тоді Фіцо одразу відреагував характерними антиукраїнськими заявами. Було зрозуміло, що якщо щось таке трапиться з газом, він одразу звинувачуватиме Зеленського. Він узагалі Україну, м'яко кажучи, недолюблює, він - проросійський політик.

Григорій Месежніков Фото: privat

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"Сховища газу в Словаччині заповнені на 80 відсотків"

При цьому 70 відсотків квартир у Словаччині опалюються газом?

Цілком можливо. Але, повторюю, сховища заповнені на 80 відсотків. До того ж національний Регулятор мережевих галузей - державна структура, яка стежить за ціноутворенням щодо газу, щодо електроенергії та іншого, - уже зафіксував, з подачі уряду, ціну на газ на 2025 рік - вона не підвищуватиметься. Тобто населення протягом довгого часу не відчує (наслідків припинення транзиту. - Ред.). Однак, починаючи з 2026 року, доведеться купувати газ з інших джерел. (...) Напевно, для держави це буде певним тягарем. За деякими підрахунками, на рік це означає десь 120-140 мільйонів євро.

Eustream, який заробляв на транзиті, і Slovenský plynárenský priemysel - це ж приватні компанії?

("Єврострім", або Eustream. - Ред.) - це дочірнє підприємство компанії SPP - "Словацька газова промисловість". Чому Роберт Фіцо такий нервовий через те, що сталося? Він справді побоюється, що впадуть доходи до держбюджету від прокачування газу в Європу? Він постійно називає суму в 500 мільйонів євро. Але насправді, за останніми даними, це десь 230-240 мільйонів. Уже до зупинки поставок газу з Росії дохід (від транзиту російського газу. - Ред.) упав удвічі. Цей фактор тисне і на Роберта Фіцо. Крім того, що він - проросійський політик, у нього є симпатія до Росії, він завжди шукає рішення у Росії і критикує тих, у кого з Росією якісь проблеми. Але, як я вважаю, у нього є і певні зобов'язання щодо місцевих клієнтів - бізнесу, який займається торгівлею: газом, нафтою. Думаю, для такої країни, як Словаччина, сотні мільйонів євро - це не макроекономічні суми, але для конкретних бізнесменів вони, звичайно, цікаві.

Буквально днями словацьке видання Dennik N опублікувало розслідування, згідно з яким Роберт Фіцо наприкінці 2024 року провів певний час у п'ятизірковому готелі Capella Hanoi в столиці В'єтнаму, де жив у номері вартістю понад 6000 євро за ніч. Це справило якесь враження на словацьке суспільство?

Звичайно! У Братиславі вже відбулося два мітинги, спрямованих проти Фіцо, в яких узяли участь до 4000 осіб. Я був на останньому мітингу і чув, як спікери говорили: ми не дамо відірвати Словаччину від Євросоюзу і НАТО. Думаю, зараз будуть мітинги по всій Словаччині. Хвиля протестів почалася після створення нинішнього уряду і була зосереджена, в основному, на зовнішньополітичних, соціально-економічних питаннях, проблемі відмови від правових, ліберально-демократичних принципів. Мені здається, зараз тригером стали якраз події навколо Роберта Фіцо - передусім його візит до Москви та зустріч із Путіним. Це обурило тут масу людей, і я думаю, що ці мітинги триватимуть щотижня.

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Що стосується розслідування, то за деталями інтер'єру, на тлі якого Фіцо записав відеозвернення до виборців, журналісти встановили, що він перебуває саме в цьому готелі в Ханої. Роберт Фіцо відомий своєю прихильністю до люксу: у нього годинник за 40 тисяч євро тощо. Але він, звичайно ж, порушив усі протоколи. 18 днів його не було в Словаччині. І досі невідомо, яким чином він переправився до Москви (22 грудня він провів там зустріч із Володимиром Путіним. - Ред.), незрозуміло, звідки він летів. Зараз у них (у партії Роберта Фіцо "Напрямок - соціальна демократія", SMER-SD. - Ред.) більшість у парламенті, але я думаю, після того, як він завершить свою діяльність на посаді прем'єр-міністра, це все з'ясується.

"Фіцо не захоче засмучувати російських друзів"

У "Газпрому" були довгострокові контракти зі словацькими компаніями SPP і Eustream і з постачання, і з прокачування газу. Чи буде у Словаччини можливість отримати з російського концерну неустойку?

З огляду на те, що SPP перебуває під політичним впливом, я не думаю, що Фіцо висуватиме вимоги до "Газпрому". Він не захоче засмучувати своїх російських друзів. Я не юрист і не фахівець у таких справах, але я не виключаю, що після наступних виборів уряд, створений із ліберально-демократичних партій, спробує це зробити.

Яким буде вплив таких країн, як Словаччина, Угорщина та Австрія, де також очікується прихід до влади проросійського уряду, на позицію ЄС у зовнішній політиці, насамперед, у контексті війни в Україні?

Думаю, що ці (проросійські. - Ред.) позиції посиляться. При цьому Роберт Фіцо не тільки популіст, а й прагматик. Думаю, що він братиме участь у ситуаційних коаліціях Словаччини, Угорщини та Австрії, якщо потрібно буде зайняти якусь позицію, не пов'язану з партійною приналежністю. Важливо, що в блоці Словаччина-Угорщина-Австрія йдеться про позиції саме теперішніх політиків та урядів, а населення оцінює це дещо по-іншому. Однак є ймовірність, що після наступних виборів і в інших країнах ситуація почне кренитися саме в бік Кремля.