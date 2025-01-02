Як вплине на Україну відмова від транзиту російського газу

З 1 січня 2025 року Україна припинила транзит газу з Росії до Європи - Київ відмовився продовжувати контракт з російським "Газпромом". Чому це рішення є доленосним і як воно вплине на Європу та самих українців?

Транзит російського газу до Європи зупинився о 7-й ранку за київським часом 1 січня 2025 року. Офіційний Київ змусив Москву припинити експорт газу в Європу трубою через Україну - українська сторона відмовилася переукладати п’ятирічну угоду про взаємодію між ТОВ "Оператор ГТС України" та ПАТ "Газпром" для з'єднання газотранспортними системами України та Росії, що була укладена у 2019 році.

"Одна з найбільших поразок Москви"

Президент України Володимир Зеленський заявив, що від 1 січня транзит російського газу через територію України в Європу дорівнює нулю й назвав це однією з найбільших поразок Росії. Зеленський нагадав, що 25 років тому, коли Путін прийшов до влади в Росії, щорічна прокачка газу територією України в Європу становила понад 130 мільярдів кубометрів.

"Сьогодні транзит російського газу - 0. Це одна з найбільших поразок Москви", - наголосив український президент і додав, що якраз "перетворення енергоносіїв на зброю та цинічний енергетичний шантаж партнерів" позбавило Росію найбільш привабливого для неї та географічно найдоступнішого ринку.

Україна ж цим кроком вперше в історії показала свою суб'єктність в питаннях європейських поставок газу, вважає директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко. "Раніше Україна весь час прогиналась перед європейськими інтересами щодо транзиту і завжди вимушена була жертвувати своїми інтересами заради Росії та деяких європейських трейдерів. А цього разу цього не вийшло. Я вважаю, що це таки точка зламу, й усі і в Європі, і в Росії побачили, що Україна є суб'єктною країною, що її треба поважати", - прокоментував DW Володимир Омельченко.

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Чи допоможе зупинка транзиту газу наблизити завершення війни?

Рішення України не продовжувати контракт з "Газпромом" та повністю призупинити транзит газу фактично позбавило Кремль російської газової монополії у Європі, зазначають експерти. Щоправда, вони наголошують, що при цьому Україна не отримуватиме 800 мільйонів доларів на рік за транзит російського газу.

Водночас Київ виграв набагато більше: він позбавив Москву можливості тиснути на Європу та забезпечив втрату Росією частини доходів від викопних енергоносіїв, аби продовжувати війну в Україні. "Обрізання додаткових надходжень до бюджету війни - це крок у вірному напрямку щодо примусу агресора до миру, позбавлення його мобільності. Коли немає грошей, ти не можеш фінансувати витрати на війну з усіма зумовленими цим наслідками", - переконаний експерт з міжнародних енергетичних та безпекових відносин, президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Михайло Гончар.

За його словами, це позбавить "Газпром" десь шість мільярдів доларів надходжень на рік. "Це не багато, якщо врахувати, що нафта, нафтопродукти, газ приносять йому 200 мільярдів за рік. Але це важлива цифра, що спонукатиме європейських партнерів, які бачать рішучість України в цьому напрямку, продовжувати обмеження доходів Росії в інших секторах", - вважає Гончар.

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Міністр енергетики України Герман Галущенко прогнозує, що поступово Росія втрачатиме ринки та зазнаватиме фінансових втрат. "Європа вже ухвалила рішення про те, щоб відмовитися від російського газу. І європейська ініціатива Repower EU передбачає саме те, що зробила Україна", - наголосив Галущенко.

Разом з тим експерти певні того, що ефект від відмови транзиту російського газу до Європи як інструменту тиску на припинення Росією війни в Україні не буде одномоментним. "На мирні переговори через це не варто розраховувати, але ефект від цього точно буде. "Газпром" не має зараз суттєвої альтернативи, куди продавати свій газ, бо труба газопроводу "Блакитний потік" та "Турецький потік" повністю зайнята, будівництво газогону "Сила Сибір-2", який дозволить постачати газ з Росії в Китай, зараз під великим питанням. Тому альтернатив у "Газпрому" не багато", - пояснює Володимир Омельченко.

Подальша доля української ГТС без російського газу

Після припинення транзиту російського газу частина газотранспортної системи України продовжить роботу в режимі закачування та відбору газу зі сховищ, прокачуватиме газ власного видобутку, працюватиме в реверсному режимі як система зберігання у підземних газових сховищах газу європейських газотрейдерів. Деяку частину ГТС доведеться законсервувати.

Втім, відмова від транзиту російського газу до Європи не позначиться на ціні газу для українців, запевняють в НАК "Нафтогаз України". "Жодних змін цін на газ для побутових споживачів не передбачається. Мораторій на підвищення тарифів для населення продовжує діяти. З огляду на численні запити щодо змін у транзиті російського газу, запевняємо: це не позначиться на добробуті українських родин", - йдеться у повідомленні на сторінці компанії у Facebook.

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Постачання газу споживачам в Україні продовжується як зазвичай, оскільки країна накопичила достатньо газу для внутрішнього споживання у зимовий період. "Припинення транзиту не вплине на Україну, ми з 2015 року не купуємо газ у Росії. Проблем не було. Якщо якісь дефіцити і виникатимуть, то тимчасові на піку температур, що цілком зрозуміло, коли буде одночасно холодно на всій території Європи. На наступний сезон використовуватиметься газ власного видобутку та реверсні поставки з Європи", - констатує Гончар. Експерт також посилається на обіцянки обраного президента США Дональда Трампа збільшити поставки у Європу газу, видобутого американськими компаніями.