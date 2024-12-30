В Україні вчетверо збільшили тариф на транспортування газу

Через припинення транзиту російського газу в Україні з 1 січня 2025 року вчетверо збільшують тариф на транспортування газу для внутрішніх споживачів.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) у зв'язку з припиненням транзиту російського газу збільшила вчетверо тариф на транспортування газу для внутрішніх споживачів з 1 січня 2025 року. Відповідне рішення ухвалено на засіданні НКРЕКП у понеділок, 30 грудня.

Згідно з рішенням, тариф на транспортування природного газу збільшується зі 124,16 до 501,97 грн. за 1000 кубічних метрів, тобто, в 4,04 рази.

Під час розгляду питання генеральний директор ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" Дмитро Липпа заявив, що для повної компенсації втрат цього зростання тарифу недостатньо, але компанія згодна, бо розуміє, "що економіка України потребує зважених і справедливих рішень".

"У 2024 році 85 відсотків доходу - це дохід від транспортування газу походженням з Російської Федерації. Тобто 15% - це те, що залишається нам у 2024 році від внутрішніх замовників", - зазначив він. Липпа запевнив, що "Оператор ГТС", зі свого боку, вжив усіх заходів для зниження витрат - нині закриваються і консервуються компресорні станції, оптимізується кількість персоналу і видатки.

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Бізнес виступив проти збільшення тарифу

Перед ухваленням рішення представники бізнесу закликали НКРЕКП залишити тариф на поточному рівні, щоб не створювати додатковий тиск в умовах повномасштабної війни. Це може призвести до падіння конкурентоздатності української продукції на міжнародних ринках та зменшення надходжень до бюджетів усіх рівнів, додали вони.

Голова Федерації металургів України Сергій Біленький, зокрема, заявив про непрозорий механізм підвищення тарифів, адже у його об'єднання не було можливості ознайомитися з відповідними розрахунками, які пояснюю необхадність саме такого зростання. в"Для нашої галузі, гірничо-металургійного комплексу, це збільшення щорічних витрат приблизно на 300 мільйонів гривень на рік. У поточних умовах, на фоні підвищення тарифів на електроенергію, ми просто не в змозі витримувати таке значне додаткове навантаження", - додав він.

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Один з учасників обговорення також звернув увагу членів НКРЕКП на те, що підвищення тарифу на транспортування газу для внутрішніх споживачів призведе до необхідності підвищувати тарифи на теплову енергію.