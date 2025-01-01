Зеленський: Зупинка транзиту - одна з найбільших поразок РФ

Перетворення енергоносіїв на зброю та цинічний енергетичний шантаж партнерів позбавили Росію найбільш привабливого для неї та географічно найдоступнішого ринку, заявив Зеленський.

Перетворення енергоносіїв на зброю та цинічний шантаж позбавили Росію найбільш привабливого для неї європейського ринку. Про це у середу, 1 січня, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Коли Путіну подарували владу в Росії більш ніж 25 років тому, щорічна прокачка газу через територію України в Європу становила 130+ мільярдів кубів. Сьогодні транзит російського газу - 0. Це одна з найбільших поразок Москви. Перетворення енергоносіїв на зброю та цинічний енергетичний шантаж партнерів - це те, що позбавило Росію найбільш привабливого для неї та географічно найдоступнішого ринку", - зазначив він у Telegram.

Як заявив Зеленський, абсолютна більшість країн Європи до таких змін успішно адаптувалася.

Енергетична підтримка Молдови і американський газ в Європі

"Сьогодні наше спільне завдання - підтримати Молдову в період енергетичної трансформації. Також ми маємо витримати істерику деяких європейських політиків, що віддають перевагу мафіозним схемам із Москвою замість прозорої енергетичної політики", - наголосив Зеленський.

Українська влада також сподівається й на збільшення постачання в Європу американського газу, про що вже говорив обраний президент США Дональд Трамп, зазначив Зеленський. "Співпраця й максимум пропозицій від партнерів на ринку дадуть змогу зробити ціни більш комфортними. Що більше буде газу на ринку від справжніх партнерів Європи, то швидше будуть подолані останні негативні наслідки європейської енергетичної залежності від Росії", - наголосив український президент.

Як відомо, Україна 1 січня о 7-й годині в інтересах національної безпеки зупинила транспортування російського природного газу своєю територією. Вона в установленому порядку поінформувала про це міжнародних партнерів.

Єврокомісія підтверджувала, що Європа готова до припинення транзиту російського газу територією України з 1 січня 2025 року.