Єврокомісія: ЄС зможе жити без транзиту з РФ газу Україною

Єврокомісія: ЄС зможе жити без транзиту з РФ газу Україною31 грудня 2024 р.
Європейський Союз готовий до припинення транзиту російського газу через Україну. Про це заявила представниця Європейської комісії, пише 30 грудня агентство dpa.
За її словами, європейська інфраструктура - досить гнучка, щоб газ із третіх країн надходив альтернативними маршрутами в Центральну та Східну Європу.
"Вплив припинення транзиту через Україну на забезпечення безпеки поставок ЄС обмежений", - запевнила вона.
Імпорт СПГ і поновлювані джерела енергії
У Єврокомісії заявили, що працювали в координації з країнами-членами ЄС уже понад рік, щоб підготуватися до альтернативних схем. Газова інфраструктура Європи зміцнилася завдяки значним потужностям з імпорту скрапленого природного газу (СПГ).
Також надійність газопостачання посилили заходи з підвищення енергоефективності та розширення використання відновлюваних джерел енергії.
Переговори Фіцо і Путіна
22 грудня прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо провів у Москві переговори з президентом РФ Володимиром Путіним. За його словами, зустріч стала відповіддю президенту України Володимиру Зеленському, який 19 грудня виступив "проти будь-якого транзиту газу через Україну" на територію Словаччини.
Контракт на постачання російського газу в Європу через територію України закінчується 1 січня 2025 року.
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Словаччина погрожує Україні припиненням поставок електроенергії
Фіцо також заявив, що Словаччина розгляне заходи проти України, такі як припинення резервного постачання електроенергії після 1 січня, якщо та припинить транзит російського газу. Наразі Словаччина є другою країною за обсягами як аварійної, так і комерційної передачі електроенергії до України.
У відповідь Зеленський заявив, що Путін доручив Фіцо відкрити другий енергетичний фронт проти України за рахунок інтересів словацького народу. Він зауважив, що словацька частка в імпорті електрики в Україну становить близько 19 відсотків, а "недалекоглядна політика Фіцо вже залишила народ Словаччини без компенсації за втрату російського транзиту газу і може залишити ще без щонайменше 200 мільйонів доларів щороку, які Україна сплачує за імпортовану електрику".
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