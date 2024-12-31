Єврокомісія: ЄС зможе жити без транзиту з РФ газу Україною

Європейська інфраструктура - досить гнучка, щоб газ із третіх країн надходив до Євросоюзу за альтернативними маршрутами, заявили в Єврокомісії.

Європейський Союз готовий до припинення транзиту російського газу через Україну. Про це заявила представниця Європейської комісії, пише 30 грудня агентство dpa.

За її словами, європейська інфраструктура - досить гнучка, щоб газ із третіх країн надходив альтернативними маршрутами в Центральну та Східну Європу.

"Вплив припинення транзиту через Україну на забезпечення безпеки поставок ЄС обмежений", - запевнила вона.

Імпорт СПГ і поновлювані джерела енергії

У Єврокомісії заявили, що працювали в координації з країнами-членами ЄС уже понад рік, щоб підготуватися до альтернативних схем. Газова інфраструктура Європи зміцнилася завдяки значним потужностям з імпорту скрапленого природного газу (СПГ).

Також надійність газопостачання посилили заходи з підвищення енергоефективності та розширення використання відновлюваних джерел енергії.

Переговори Фіцо і Путіна

22 грудня прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо провів у Москві переговори з президентом РФ Володимиром Путіним. За його словами, зустріч стала відповіддю президенту України Володимиру Зеленському, який 19 грудня виступив "проти будь-якого транзиту газу через Україну" на територію Словаччини.

Контракт на постачання російського газу в Європу через територію України закінчується 1 січня 2025 року.

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Словаччина погрожує Україні припиненням поставок електроенергії

Фіцо також заявив, що Словаччина розгляне заходи проти України, такі як припинення резервного постачання електроенергії після 1 січня, якщо та припинить транзит російського газу. Наразі Словаччина є другою країною за обсягами як аварійної, так і комерційної передачі електроенергії до України.

У відповідь Зеленський заявив, що Путін доручив Фіцо відкрити другий енергетичний фронт проти України за рахунок інтересів словацького народу. Він зауважив, що словацька частка в імпорті електрики в Україну становить близько 19 відсотків, а "недалекоглядна політика Фіцо вже залишила народ Словаччини без компенсації за втрату російського транзиту газу і може залишити ще без щонайменше 200 мільйонів доларів щороку, які Україна сплачує за імпортовану електрику".

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