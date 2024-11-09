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ПолітикаЄвропа

Голова ЄК пропонує Трампу замінити газ із РФ американським

Ксенія Польська | Павло Мильников
9 листопада 2024 р.

Скраплений природний газ США дешевший і дасть змогу ЄС знизити ціни енергоносіїв, заявила фон дер Ляєн. Голова ЄК у розмові з Трампом торкнулася спільних інтересів Брюсселя і Вашингтона.

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Плавучий СПГ-термінал на північному сході Німеччини
Плавучий СПГ-термінал на північному сході НімеччиниФото: Stefan Sauer/dpa/picture alliance

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) запропонувала Дональду Трампу, знову обраному на пост президента США, замінити російський скраплений природний газ (СПГ) на європейському ринку американським. Європа, як і раніше, отримує великий обсяг СПГ із Росії, зазначила глава Єврокомісії в п'ятницю, 8 листопада. "Чому б не замінити його американським СПГ, який дешевше для нас і знижує наші ціни на енергоносії", - наводить слова фон дер Ляєн кореспондентка DW.

Голова Єврокомісії в розмові з журналістами особливо виділила важливість взаємодії Брюсселя і Вашингтона навколо "спільних інтересів". Цієї теми фон дер Ляєн, за її словами, торкнулася в телефонній розмові з Трампом 7 листопада. Питання розширення поставок скрапленого природного газу зі Сполучених Штатів можна обговорити і в прив'язці до профіциту Євросоюзу в торгівлі зі США, вважає вона.

У значущості трансатлантичних торговельних відносин переконаний і канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz). "Зростання і сила Сполучених Штатів також залежать від того факту, що вони торгують з усім світом, причому в обох напрямках", - заявив глава уряду ФРН на неформальному саміті ЄС в Угорщині. "Я думаю, що є основи для розроблення спільної політики", - додав він.

Єврокомісарка: Залежність ЄС від газу з Росії знизилася втричі

Європейський Союз отримує з Росії лише 15 відсотків усього споживаного ним газу і готовий повністю відмовитися від нього в недалекому майбутньому, як і планувалося, заявила наприкінці вересня єврокомісарка з енергетики Кадрі Сімсон. "Наша залежність від Росії знизилася з 45 відсотків 2021 року до 15 відсотків минулого року", - пояснила вона. До кінця жовтня запаси газу в сховищах Європи досягли 95 відсотків і перевищили рівень, необхідний для проходження зими.

Чому Європа досі платить мільярди Росії? 

Журналістка Deutsche Welle Ксенія Польська
Ксенія Польська повідомляє головні новини про Україну, Росію, Білорусь і Європу із серця Євросоюзу - Брюсселя
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