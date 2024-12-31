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СуспільствоУкраїна

В Україні тарифи на газ і тепло для населення не змінюються

Дмитро Шварц
31 грудня 2024 р.

У Києві запевнили, що підвищення тарифів на газ та тепло для населення не відбудеться через зростання тарифу на транспортування газу для внутрішніх споживачів.

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Газова комфорка (символічне фото)
НКРЕКП нагадує про мораторій на підвищення тарифівФото: Davide Bonaldo/Zuma/picture alliance

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), спростувала поширену деякими ЗМІ інформацію про підвищення тарифів на газ та тепло для населення через зростання тарифу на транспортування газу для внутрішніх споживачів з 1 січня 2025 року у зв'язку з припиненням транзиту російського газу.

"Жодних змін тарифів на газ для населення не передбачається. Діючий тариф на газ для населення залишається незмінним. Рішення НКРЕКП про затвердження нових тарифів на транспортування газу не торкнеться побутових споживачів... Також незмінною залишається вартість розподілу газу", - йдеться у заяві НКРЕКП у вівторок, 31 грудня.

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Нацкомісія наголосила, що її рішення від 30 грудня збільшити вчетверо тариф на послуги транспортування природного газу для ТОВ "Оператор ГТС України" (ОГТСУ) розраховані для точок входу та виходу на регуляторний період 2025-2029 років.

Також НКРЕКП посилається на слова її голови Юрія Власенка, який наголосив, що тарифи на газ і тепло для побутових споживачів у разі прийняття тарифу ОГТСУ не зміняться, адже "вони зафіксовані на весь опалювальний сезон". "Мораторій на підвищення тарифів для населення на газ та опалення, який діє з 2022 року, залишається чинним. Відповідно, вартість гарячої води та опалення не зміниться", - додали в нацкомісії.

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