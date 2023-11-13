США: П'ятеро військових загинули під час аварії вертольота

У Середземному морі п'ятеро військових США загинули під час аварії вертольота, а не літака, як повідомлялося раніше.

Міністр оборони США Ллойд Остін уточнив, що п'ятеро американських військових, про загибель яких в аварії повідомлялося напередодні, загинули внаслідок аварії військового вертольота. Про це йдеться в офіційній заяві посадовця, опублікованій у неділю, 12 листопада.

"Ми оплакуємо трагічну загибель п'ятьох військовослужбовців США під час нещасного випадку на навчаннях у Середземному морі", - йдеться у заяві Остіна.

Видання Stars and Stripes, яке напередодні повідомило про аварію, також внесло правки до своєї статті. За даними джерел ЗМІ, п'ятеро армійських спецназівців загинули під час аварії вертольота MH-60 біля берегів Кіпру.

Як повідомлялося, нещасний випадок стався під час планової дозаправки у повітрі, а не внаслідок воєнних дій, увечері 10 листопада.

США посилили присутність на Близькому Сході

Після початку Ізраїлем військової операції проти терористичної організації ХАМАС, яка вчинила напад на цю державу 7 жовтня, США збільшили свою військову присутність у близькосхідному регіоні. Зокрема, розгорнули там до тисячі військових, переважно - сили протиповітряної оборони.

У східне Середземномор'я спрямували дві групи кораблів військово-морських сил з авіаносцями USS Gerald Ford і USS Dwight D. Eisenhower. Також до узбережжя Ізраїлю направили Сили швидкого реагування морської піхоти в складі двох тисяч морських піхотинців і моряків. Минулого тижня США спрямували на Близький Схід атомний підводний човен класу Ohio.