Падіння військового літака США в Середземне море: 5 жертв
Внаслідок аварії військового літака США під час тренувального польоту в Середземному морі загинули п'ятеро американських військовослужбовців.
Про це повідомив у неділю, 12 листопада, президент США Джо Байден у соціальній мережі Х (колишній Twitter).
Нещасний випадок стався ввечері 10 листопада під час планової дозаправки літака в повітрі у східному Середземномор'ї, пише видання міністерства оборони США Stars and Stripes з посиланням на Європейське командування американських Збройних сил.
"Ми можемо виразно сказати, що виліт літака був пов'язаний винятково з тренуванням і ознак "ворожої активності" немає", - запевнили в командуванні.
США посилили присутність на Близькому Сході
США збільшили свою військову присутність у близькосхідному регіоні після початку Ізраїлем військової операції проти палестинської терористичної організації ХАМАС, яка вчинила напад на цю державу 7 жовтня.
Зокрема, США розгорнули на Близькому Сході до тисячі військових, переважно - сили протиповітряної оборони. У східне Середземномор'я спрямували дві групи кораблів військово-морських сил з авіаносцями USS Gerald Ford і USS Dwight D. Eisenhower. Також до узбережжя Ізраїлю направили Сили швидкого реагування морської піхоти в складі двох тисяч морських піхотинців і моряків. Минулого тижня США спрямували на Близький Схід атомний підводний човен класу Ohio.