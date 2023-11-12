Падіння військового літака США в Середземне море: 5 жертв

П'ятеро американських військовослужбовців загинули внаслідок падіння літака у східному Середземномор'ї. США посилили там присутність після нападу ХАМАСу на Ізраїль. Аварію не пов'язують з "ворожою активністю".

Внаслідок аварії військового літака США під час тренувального польоту в Середземному морі загинули п'ятеро американських військовослужбовців.

Про це повідомив у неділю, 12 листопада, президент США Джо Байден у соціальній мережі Х (колишній Twitter).

Нещасний випадок стався ввечері 10 листопада під час планової дозаправки літака в повітрі у східному Середземномор'ї, пише видання міністерства оборони США Stars and Stripes з посиланням на Європейське командування американських Збройних сил.

"Ми можемо виразно сказати, що виліт літака був пов'язаний винятково з тренуванням і ознак "ворожої активності" немає", - запевнили в командуванні.

США посилили присутність на Близькому Сході

США збільшили свою військову присутність у близькосхідному регіоні після початку Ізраїлем військової операції проти палестинської терористичної організації ХАМАС, яка вчинила напад на цю державу 7 жовтня.

Зокрема, США розгорнули на Близькому Сході до тисячі військових, переважно - сили протиповітряної оборони. У східне Середземномор'я спрямували дві групи кораблів військово-морських сил з авіаносцями USS Gerald Ford і USS Dwight D. Eisenhower. Також до узбережжя Ізраїлю направили Сили швидкого реагування морської піхоти в складі двох тисяч морських піхотинців і моряків. Минулого тижня США спрямували на Близький Схід атомний підводний човен класу Ohio.