США відправляє на Близький Схід ще одну авіаносну групу

Міністр оборони США віддав розпорядження направити ще одну авіаносну групу до Східного Середземномор'я. Рішення було ухвалене у рамках зусиль зі стримування ворожих дій проти Ізраїлю, повідомили у Пентагоні.

Сполучені Штати Америки перекидають на Близький Схід ще одну авіаносну групу військово-морських сил. Міністр оборони США Ллойд Остін у суботу, 14 жовтня, віддав розпоряження ударній групі USS Dwight D. Eisenhower розпочати рух до східного Середземномор'я, повідомляється на сайті Пентагону.

Ідеться про передислокацію крейсера, двох есмінців та авіаносного авіакрила з дев'ятьма ескадрильями літаків.

В повідомленні Пентагону наголошується, що це рішення було ухвалене у рамках зусиль США зі стримування ворожих дій проти Ізраїлю або будь-яких зусиль, спрямованих на розширення бойових дій після нападу палестинського ісламістського угруповання ХАМАС на Ізраїль.

"Збільшення чисельності американських сил свідчить про непохитну відданість Сполучених Штатів безпеці Ізраїлю і нашу рішучість стримувати будь-яку державну чи недержавну дійову особу, яка прагне ескалації цєї війни", - поввідомив Пентагон.

8 жовтня, наступного дня після нападу ХАМАСу на Ізраїль, США вже направили у регіон одну авіаносну групу військово-морських сил. USS Dwight D. Eisenhower приєднається до неї.

США евакуює своїх громадян морем

Водночас уряд США організував евакуацію кораблем американців з Ізраїлю на Кіпр, повідомляє AFP із посиланням на посольство США. Процес евакуації відбувається на тлі очікуванного початку наземної операції ЦАХАЛу в Секторі Гази.

Евакуаційне судно вийде з порту в ізраїльській Хайфі. Воно забере на борт громадян США та їхніх найближчих родичів, пише агенство.