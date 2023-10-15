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США відправляє на Близький Схід ще одну авіаносну групу

Роман Губа
15 жовтня 2023 р.

Міністр оборони США віддав розпорядження направити ще одну авіаносну групу до Східного Середземномор'я. Рішення було ухвалене у рамках зусиль зі стримування ворожих дій проти Ізраїлю, повідомили у Пентагоні.

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Авіаносець USS Dwight D. Eisenhower
Авіаносець USS Dwight D. EisenhowerФото: U.S. Navy/ZUMA/picture alliance

Сполучені Штати Америки перекидають на Близький Схід ще одну авіаносну групу військово-морських сил. Міністр оборони США Ллойд Остін у суботу, 14 жовтня, віддав розпоряження ударній групі USS Dwight D. Eisenhower розпочати рух до східного Середземномор'я, повідомляється на сайті Пентагону.

Ідеться про передислокацію крейсера, двох есмінців та авіаносного авіакрила з дев'ятьма ескадрильями літаків.

В повідомленні Пентагону наголошується, що це рішення було ухвалене у рамках зусиль США зі стримування ворожих дій проти Ізраїлю або будь-яких зусиль, спрямованих на розширення бойових дій після нападу палестинського ісламістського угруповання ХАМАС на Ізраїль.

"Збільшення чисельності американських сил свідчить про непохитну відданість Сполучених Штатів безпеці Ізраїлю і нашу рішучість стримувати будь-яку державну чи недержавну дійову особу, яка прагне ескалації цєї війни", - поввідомив Пентагон.

8 жовтня, наступного дня після нападу ХАМАСу на Ізраїль, США вже направили у регіон одну авіаносну групу військово-морських сил. USS Dwight D. Eisenhower приєднається до неї.

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Водночас уряд США організував евакуацію кораблем американців з Ізраїлю на Кіпр, повідомляє AFP із посиланням на посольство США. Процес евакуації відбувається на тлі очікуванного початку наземної операції ЦАХАЛу в Секторі Гази

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