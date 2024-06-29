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Пентагон купує ракети до ЗРК Patriot на $4,5 млрд - Reuters

Валерій Сааков
29 червня 2024 р.

Укладений американськими військовими контракт з компанією Lockheed Martin на 4,5 мільярда доларів передбачає постачання 870 ракет-перехоплювачів PAC-3 MSE і супутнього обладнання для систем ППО Patriot, пише Reuters.

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Пускова системи ППО Patriot у версії PAC-3
Пускова ЗРК Patriot у версії PAC-3Фото: Getty Images/AFP/Jiji Press

Армія США уклала контракт з корпорацією Lockheed Martin на 4,5 мільярда доларів, що передбачає поставку 870 ракет-перехоплювачів PAC-3 MSE та супутнього обладнання для зенітно-ракетних комплексів (ЗРК) Patriot. Про це в суботу, 29 червня, повідомила інформаційна агенція Reuters із посиланням на американське міністерство оборони (Пентагон).

Згідно з документами щодо видатків армії США, які має в своєму розпорядженні редакція агентства, новітня версія ракет, якими оснащують системи протиповітряної оборони (ППО) Patriot, відома як PAC-3 MSE, яку випускає Lockheed Martin, коштує чотири мільйони доларів за одиницю.

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Засіб протистояння балістичним загрозам

Саме новітня версія ракет PAC-3 MSE спроможна ефективно протидіяти балістичним і аеробалістичним цілям, зокрема російським ракетам повітряного базування "Кинджал".

Раніше цього дня Reuters з посиланням на джерела повідомив про плани США оголосити 1 липня наступний пакет військової допомоги Україні, куди увійдуть зокрема ракети до ЗРК HAWK і 155-міліметрові артилерійські боєприпаси. 

Днями британське ділове видання FT повідомило про проведення перемовин між США, Ізраїлем і Україною про передачу ізраїльських батарей Patriot Збройним силам України (ЗСУ).

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