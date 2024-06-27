США домовляються про надання ЗСУ ізраїльських Patriot - FT

Раніше Ізраїль повідомляв про намір зняти з озброєння кілька батарей ЗРК Patriot. Тепер США ведуть з ним перемовини про передачу цих систем протиповітряної оборони Україні, пише Financial Times.

США ведуть перемовини з Ізраїлем про постачання в Україну до восьми батарей зенітних ракетних комплексів (ЗРК) Patriot, котрі ізраїльська армія (ЦАХАЛ) має намір зняти з озброєння. Про це в четвер, 27 червня, повідомляє з посиланням на кілька неназваних джерел британське ділове видання Financial Times (FT ).

За словами п'ятьох співрозмовників, поінформованих про переговори, контури угоди, яка ознаменує різкий поворот у ізраїльсько-російських відносинах, обговорювались між міністрами й високопоставленими чиновниками США, Ізраїлю та України.

Хоча сторони ще не досягли остаточної угоди, в разі її ухвалення, системи протиповітряної оборони (ППО) Patriot, імовірно, спочатку будуть відправлені з Ізраїлю до США, а вже звідти - в Україну.

ЦАХАЛ оголошував намір модернізувати свою ППО

У квітні цього року ізраїльські військові заявили, що ЦАХАЛ почне виводити з експлуатації вісім батарей Patriot, яким вже понад 30 років, замінивши їх на сучасніші системи власного виробництва.

На озброєнні ЦАХАЛу перебувають батареї M901 PAC-2, випущені ще на початку 1990-х років. За словами військових експертів, старіші моделі доcі повністю сумісні з новішими модифікаціями.

На думку аналітиків, важливішим є питання, чи готовий Ізраїль піти на погіршення відносин з РФ, котрі досі були досить приязними, попри дедалі тісніші стосунки тієї з Іраном. Раніше Ізраїль відхиляв запити України на постачання систем ППО.

Як зазначає FT, можлива передача відразу восьми батарей ЗРК Patriot означатиме стрімке посилення ППО України. Наразі Збройні сили України (ЗСУ) мають щонайменше чотири системи Patriot від США, Німеччини та Нідерландів. Днями стало відомо про передачу Україні ЗРК Patriot Румунією.