  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога УкраїніВоєнні злочини в УкраїніІзраїльсько-палестинський конфлікт
КонфліктиУкраїна

США домовляються про надання ЗСУ ізраїльських Patriot - FT

Валерій Сааков
27 червня 2024 р.

Раніше Ізраїль повідомляв про намір зняти з озброєння кілька батарей ЗРК Patriot. Тепер США ведуть з ним перемовини про передачу цих систем протиповітряної оборони Україні, пише Financial Times.

https://p.dw.com/p/4hbmS
Пускова ППО Patriot однією з батарей Армії оборони Ізраїлю
Пускова ЗРК Patriot армії ІзраїлюФото: ZUMA Wire/imago images

США ведуть перемовини з Ізраїлем про постачання в Україну до восьми батарей зенітних ракетних комплексів (ЗРК) Patriot, котрі ізраїльська армія (ЦАХАЛ) має намір зняти з озброєння. Про це в четвер, 27 червня, повідомляє з посиланням на кілька неназваних джерел британське ділове видання Financial Times (FT).

За словами п'ятьох співрозмовників, поінформованих про переговори, контури угоди, яка ознаменує різкий поворот у ізраїльсько-російських відносинах, обговорювались між міністрами й високопоставленими чиновниками США, Ізраїлю та України.

Хоча сторони ще не досягли остаточної угоди, в разі її ухвалення, системи протиповітряної оборони (ППО) Patriot, імовірно, спочатку будуть відправлені з Ізраїлю до США, а вже звідти - в Україну.

ЦАХАЛ оголошував намір модернізувати свою ППО

У квітні цього року ізраїльські військові заявили, що ЦАХАЛ почне виводити з експлуатації вісім батарей Patriot, яким вже понад 30 років, замінивши їх на сучасніші системи власного виробництва. 

На озброєнні ЦАХАЛу перебувають батареї M901 PAC-2, випущені ще на початку 1990-х років. За словами військових експертів, старіші моделі доcі повністю сумісні з новішими модифікаціями.

На думку аналітиків, важливішим є питання, чи готовий Ізраїль піти на погіршення відносин з РФ, котрі досі були досить приязними, попри дедалі тісніші стосунки тієї з Іраном. Раніше Ізраїль відхиляв запити України на постачання систем ППО

Як зазначає FT, можлива передача відразу восьми батарей ЗРК Patriot означатиме стрімке посилення ППО України. Наразі Збройні сили України (ЗСУ) мають щонайменше чотири системи Patriot від США, Німеччини та Нідерландів. Днями стало відомо про передачу Україні ЗРК Patriot Румунією.

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін

Очільник Пентагону не підтвердив передачу "польського" ЗРК Patriot Україні

Очільник Пентагону не підтвердив передачу "польського" ЗРК Patriot Україні

Міністр оборони США Ллойд Остін не анонсував передачу Україні ще одного ЗРК Patriot, про яку раніше писала низка ЗМІ.
Конфлікти13 червня 2024 р.
Вишкіл українських зенітників у ФРН

Білий дім: США направлять ЗСУ ракети до Patriot і NASAMS, зроблені для інших

Білий дім: США направлять ЗСУ ракети до Patriot і NASAMS, зроблені для інших

Виготовлені за контрактами для інших замовників ракети до систем ППО Patriot і NASAMS у Байдена вирішили передати Україні. Замовлення для інших клієнтів виконуватимуться згодом, кажуть в Білому домі.
Конфлікти20 червня 2024 р.
ЗРК Patriot

Нідерланди знайшли партнера для передачі Україні системи Patriot

Нідерланди знайшли партнера для передачі Україні системи Patriot

У міноборони Нідерландів повідомили, що вдалося знайти країну-партнера, яка погодилася надати складові для Patriot. Комплекс готують до передачі Україні.
Конфлікти21 червня 2024 р.
Більше публікацій