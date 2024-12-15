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ПолітикаНімеччина

Партія Шольца виключила постачання ракет Taurus Україні

Валерій Сааков
15 грудня 2024 р.

Соціал-демократи Німеччини ідуть на вибори з програмою, що виключає можливість передачі Україні ракет Taurus.

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Макет ракети Taurus
Макет ракети Taurus, яку соціал-демократи не бажають передавати УкраїніФото: Daniil Sotnikov/DW

Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) виключила у своїй передвиборчій програмі будь-яку можливість передачі Україні далекобійних ракет Taurus. Про це повідомило в неділю, 15 грудня, інформагентство dpa, що отримало в розпорядження проєкт передвиборчої програми соціал-демократів.

За даними інформагенції, таким чином партія цілком підтримує позицію нинішнього канцлера Німеччини Олафа Шольца (Olaf Scholz) щодо цього питання. 

Інші пункти передвиборчої програми соціал-демократів - податок для багатих, обмеження швидкості, підвищення мінімалки

Водночас однопартійці Шольца підтримують майбутнє розміщення американських далекобійних ракет на території Німеччини, політику доведення витрат на оборону до щонайменше двох відсотків валового внутрішнього продукту (ВВП). Вони також обстоюватимуть запровадження податку для "надбагатих" - до цієї категорії віднесли тих, чиї статки оцінюються від 100 мільйонів євро й вище - з одночасним послабленням податкового тиску на 95 відсотків громадян та підприємства, а також планують запровадити обмеження швидкості на автобанах до максимум 130 кілометрів на годину і довести тариф мінімальної заробітної плати до 15 євро за годину.

Крім того, в програму вписано пункт про так званий "інвестиційний турборежим", покликаний покращити ситуацію в економіці Німеччини, особливо у виробничій сфері, повідомляє агенція Reuters, що теж ознайомилася з документом. На додачу, у політсилі Шольца вирішили преміювати придбання електромобілів, вироблених у Німеччині.

У СДПН готові виконувати свої попередні зобов'язання продовжувати депортацію небажаних мігрантів. Роботу над передвиборчою програмою в СДПН планують завершити до вівторка, 17 грудня.

У соціал-демократів небагато шансів сформувати наступний уряд Німеччини

Нині СДПН - це керівна партія в Німеччині, однак нещодавні опитування показують, що після призначених на лютий наступного року виборів до Бундестагу ця політсила може втратити владу. Нині за соціал-демократів готові віддати свій голос 17 відсотків респондентів, що значно менше порівняно з електоральною підтримкою консервативного блоку ХДС/ХСС, який має 31 відсоток підтримки в опитуваннях.

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