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Папа Римський Франциск
Папа Римський ФранцискФото: Remo Casilli/REUTERS
ПолітикаКазахстан

Папа Римський прибув до Казахстану з триденним візитом

Аліна Коломієць
1 год. тому

85-річний Папа Римський все ж таки прибув на зустріч релігійних лідерів до Нур-Султану. Одночасно з ним у Казахстані з візитом перебуватиме президент Китаю Сі Цзіньпін.

https://www.dw.com/uk/papa-rimskij-pribuv-do-kazahstanu-z-tridennim-vizitom/a-63106656

Папа Римський Франциск прибув у вівторок, 13 вересня, до столиці Казахстану для участі в сьомому з'їзді лідерів світових та традиційних релігій. В аеропорту Нур-Султана Папу зустрів президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв. Як пишуть казахстанські ЗМІ, після аеропорту лідери разом з дипломатами провели зустріч у президентському палаці.

Згідно з програмою, візит понтифіка у Казахстані триватиме до 15 вересня. У дводенному з'їзді візьмуть участь близько 100 делегацій з 50 країн. Папа назвав свою поїздку "паломництвом діалогу та миру", звертаючись до вірян у неділю, пише агенція dpa.

Раніше планувалося, що до Нур-Султану приїде і глава Російської православної церкви, патріарх Кирило, який підтримує війну РФ проти України. На цю зустріч сподівався і Ватикан. Однак, очільник РПЦ нещодавно відмовився від поїздки.

Для 85-річного Папи, який страждає на проблеми з колінами та проводить більшу частину часу в інвалідному візку, це третя поїздка за кордон у 2022 році після поїздок на Мальту та Канаду. У серпні він ще планував відвідати Київ і Москву. Але пізніше понтифік заявив, що лікар заборонив йому закордонні візити, тому найближчим часом цього не відбудеться. Натомість візит до Казахстану Папа, зрештою, не скасував.

Сі Цзіньпін також приїде до Казахстану

Одночасно з Франциском у Казахстані перебуватиме президент Китаю Сі Цзіньпін. Його візит планується на середу, 14 вересня. За даними казахстанських ЗМІ, планується, що лідери Казахстану та КНР обговорять перспективи зміцнення казахсько-китайського стратегічного партнерства. За підсумками переговорів очікується підписання низки двосторонніх документів.

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Ватикан наразі сподівається відновити історичну угоду про призначення єпископів у Китаї. Папа Римський, відповідаючи на запитання журналістів під час польоту про можливу зустріч із Сі Цзіньпіном, сказав, що "немає інформації" про будь-які можливі переговори. Водночас він додав, що "завжди готовий поїхати до Китаю", пише агенція AFP.

Висловлювання Папи Римського щодо війни в Україні

З початку повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну глава Римо-католицької церкви неодноразово висловлювався про необхідність припинити бойові дії. Папа згадував про Україну під час недільних молитов та закликав припинити страждання українського народу.

Навесні Франциск розповів про розмову 16 березня з главою РПЦ Кирилом. За його словами, перші 20 хвилин російський патріарх із папірця зачитував йому "всі причини, що виправдовують вторгнення" Росії в Україну. "Я вислухав і сказав йому: Я нічого в цьому не розумію. Брате, ми не державні клірики, ми повинні говорити не мовою політики, а мовою Ісуса. Ми пастирі одного і того ж святого стада Божого. Тому ми повинні шукати шлях до миру, ми повинні припинити боротьбу. Патріарх не може перетворитися на путінського вівтарника", - розповів Папа.

24 серпня, у День незалежності України, коли минуло рівно пів року від початку повномасштабного вторгнення РФ, Франциск у своїй промові під час загальної аудієнції назвав війну в Україні "божевіллям" і згадав про загиблу доньку ідеолога "русского мира" Олександра Дугіна Дар'ю як про невинну жертву війни - "бідолашну дівчину, що злетіла в повітря у Москві від бомби, закладеної під сидінням автомобіля". Міністерство закордонних справ України викликало апостольського нунція в Україні (посла. - Ред.) для пояснень. Пізніше у Ватикані заявили, що ці слова понтифіка слід сприймати як "голос на захист людського життя, а не політичну позицію". 

Папа Франциск помолився за "мученицьку Україну"

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