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В Офісі президента України вважають, що ордер МКС на арешт президента Росії Володимира Путіна дозволяє судити його заочноФото: Turar Kazangapov/REUTERS
ПолітикаУкраїна

Ордер МКС на арешт Путіна дозволяє судити його заочно - ОПУ

Степан Смишляєв
45 хв. тому

МКС дав юридичну оцінку "значенню персонального імунітету" посадовців РФ та відкрив шлях для заочного суду на Володимиром Путіним, вважають в Офісі президента України.

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Заступник голови Офісу президента України Андрій Смирнов вважає, що ордер Міжнародного кримінального суду (МКС) на арешт президента Росії Володимира Путіна дозволяє судити його заочно.

"Цим рішенням МКС дав свою юридичну оцінку значенню персонального імунітету посадових осіб РФ. Тепер його можуть судити заочно", - сказав Смирнов у коментарі "Українським новинам" у понеділок, 20 березня. Він додав, що фактично Путіну звинувачення вже пред'явлено.

Він також вважає, що рішення суду завдало потужного удару по російським високопосадовцям.

Жодних переговорів із нинішньою російською елітою

Своєю чергою радник голови Офісу президента Михайло Подоляк висловив думку, що ордер юридично зафіксував Путіна як "безумовного міжнародного злочинця", а тому не може бути жодних переговорів з нинішньою російською елітою.

"Жодного повернення РФ у світову політику в довоєнному статусі. Жодного скасування санкцій, поки "обличчя Путіна" представляє Росію", - додав він у Twitter.

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Путіна готові арештувати, але не всі

Після того, як 17 березня МКС видав ордери на арешт Путіна, а також уповноваженої президента РФ з прав дитини Марії Львової-Бєлової, їх мають заарештувати на території країн, які ратифікували Римський статут. Наразі таких країн - 123. Україна, а також Росія, США і Китай не ратифікували цей документ.

Міністр юстиції Німеччини Марко Бушманн (Marco Buschmann) вже запевнив, що в його країні Путіна заарештують, якщо він приїде. У Південно-Африканській Республіці (ПАР), куди Путін може приїхати у серпні на 15-й саміт БРІКС - Бразилії, Росії, Індії, Китаю та ПАР, заявили, що "усвідомлюють юридичні зобов'язання".

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Президент Росії Володимир Путін

Ордер МКС на арешт Путіна дозволяє судити його заочно - ОПУ

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