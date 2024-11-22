Орбан кличе Нетаньяху в Угорщину після ордера на арешт МКС

Віктор Орбан назвав ордер на арешт Біньяміна Нетаньяху "обурливо нахабним і цинічним" і заявив, що Угорщина не збирається виконувати рішення Міжнародного кримінального суду.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, чия країна зараз головує в Раді Європейського Союзу на ротаційній основі, заявив у п'ятницю, 22 листопада, що запросить ізраїльського колегу Біньяміна Нетаньяху відвідати його країну, попри ордер на арешт Міжнародного кримінального суду (МКС) у Гаазі.

Орбан назвав рішення МКС "обурливо нахабним і цинічним", заявивши, що воно "втручається в конфлікт, що триває... видається за юридичне рішення, але насправді в політичних цілях".

"Тут немає вибору, ми повинні виступити проти цього рішення", - сказав Орбан у своєму щотижневому інтерв'ю державному радіо.

"Пізніше сьогодні я запрошу прем'єр-міністра Ізраїлю пана Нетаньяху відвідати Угорщину, де я гарантую йому, якщо він приїде, що вирок МКС не матиме жодної сили в Угорщині, і що ми не будемо виконувати його умов", - цитує його AFP.

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Угорщина відкидає ордери МКС на арешт

Угорщина підписала Римський статут - міжнародний договір, який створив МКС - у 1999 році та ратифікувала його через два роки, під час першого терміну перебування Орбана на посаді прем'єра.

Однак ратифікація Римського статуту не була імплементована в угорське законодавство і тепер Будапешт стверджує, що не зобов'язаний виконувати рішення МКС.

Раніше Угорщина заявляла, що не буде заарештовувати президента Росії Володимира Путіна, якого МКС також розшукує за звинуваченням у воєнних злочинах в Україні.

Орбан є єдиним лідером ЄС, який підтримує тісні зв'язки з Кремлем після вторгнення Росії в Україну в 2022 році, а також є одним із найближчих партнерів Ізраїлю в блоці.

МКС видав ордери на арешт Нетаньяху і Галанта, а також Дейфа

21 листопада палата досудового провадження МКС видала ордери на арешт Нетаньяху та колишнього міністра оборони Ізраїлю Йоава Галанта "за злочини проти людяності та воєнні злочини, скоєні у період щонайменше з 8 жовтня 2023 року до щонайменше 20 травня 2024 року".

Водночас був виданий і ордер на арешт командувача воєнізованого крила палестинського радикального ісламістського угруповання ХАМАС Мохаммеда Дейфа (справжнє ім'я - Мохаммед Діаб Ібрагім аль-Масрі). Ізраїль заявляв, що Дейфа ліквідувала його армія авіаударом 13 липня в районі Хан-Юніса на півдні Сектора Гази. Однак МКС видав цей ордер, оскільки сторона обвинувачення, посилаючись як на ізраїльську, так і на палестинську інформацію, повідомила, що не може визначити, чи був Дейф убитий чи він залишився живим.

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