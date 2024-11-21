Боррель: ЄС має виконати ордери щодо Нетаньяху та Галанта

Ордери Міжнародного кримінального суду (МКС) на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху, колишнього міністра оборони країни Йоава Галанта і військового командира палестинського ісламістського угруповання ХАМАС Мохаммеда Дейфа є "обов'язковими" і мають бути виконані. Про це у четвер, 21 листопада, заявив Верховний представник Європейського Cоюзу з зовнішньої і безпекової політики Жозеп Боррель під час візиту до Йорданії, передає агенція AFP.

"Це не політичне рішення. Це рішення суду, суду справедливості, міжнародного суду справедливості. І рішення суду треба поважати і виконувати, - сказав Боррель. - Це рішення є обов'язковим, і всі держави, всі держави-учасниці суду, до яких відносяться всі члени Європейського Союзу, зобов'язані виконувати це рішення суду".

Рішення МКС в теорії обмежує пересування Нетаньяху, оскільки будь-яка з 124 країн, які ратифікували Римський статут, буде зобов'язана заарештувати його на своїй території, нагадує AFP.

МКС видав ордери на арешт Нетаньяху і Галанта, а також Дейфа

Палата досудового провадження Міжнародного кримінального суду 21 листопада видала ордери на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху та колишнього міністра оборони країни Йоава Галанта "за злочини проти людяності та воєнні злочини, скоєні у період щонайменше з 8 жовтня 2023 року до щонайменше 20 травня 2024 року".

Водночас Палата досудового провадження МКС видала ордер на арешт і командувача воєнізованого крила ХАМАСу Мохаммеда Дейфа (справжнє ім'я - Мохаммед Діаб Ібрагім аль-Масрі). Ізраїль заявляв, що Дейфа ліквідувала його армія авіаударом 13 липня в районі Хан-Юніса на півдні Сектора Гази. Однак МКС видав цей ордер, оскільки сторона обвинувачення, посилаючись на інформацію як ізраїльської, так і палестинської влади, повідомилf, що не може визначити, чи був Дейф убитий чи він залишився живим.