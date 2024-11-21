МКС видав ордери на арешт Нетаньяху і Галанта, а також Дейфа

МКС видав ордери на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху та колишнього міністра оборони Йоава Галанта "за злочини проти людяності і воєнні злочини". У Нетаньяху вже назвали ці ордери "антисемітськими".

Палата досудового провадження Міжнародного кримінального суду (МКС) видала ордери на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху та колишнього міністра оборони країни Йоава Галанта. Як йдеться у повідомленні суду у четвер, 21 листопада, ордери були видані "за злочини проти людяності та воєнні злочини, скоєні у період щонайменше з 8 жовтня 2023 року до щонайменше 20 травня 2024 року".

"Ордери на арешт мають гриф "таємно", щоб захистити свідків і забезпечити проведення розслідувань. Проте, Палата вирішила оприлюднити наведену нижче інформацію, оскільки дії, подібні до тих, про які йдеться в ордері на арешт, як видається, тривають. Крім того, Палата вважає, що в інтересах потерпілих та їхніх родин поінформувати їх про існування ордерів на арешт", - йдеться у повідомленні.

МКС знайшов "достатні підстави вважати", що Нетаньяху та Галант, "несуть кримінальну відповідальність як співвиконавці спільно з іншими особами за такі злочини: воєнний злочин голоду як метод ведення війни, а також злочини проти людяності - вбивства, переслідування та інші нелюдські діяння". Суд також вважає, що Нетаньяху і Галант відповідальні "як цивільне керівництво за воєнний злочин, який полягав у навмисному керівництві нападом на цивільне населення".

Водночас Палата досудового провадження МКС відхилила запит Ізраїлю, в якому він оскаржував юрисдикцію МКС щодо ситуації на Палестинських територіях в цілому і щодо ізраїльських громадян зокрема.

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У Нетаньяху назвали ордери на арешт "антисемітськими"

В Офісі прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху відкинули рішення МКС про видачу ордерів на арешт щодо нього та Галанта, назвавши їх "антисемітськими".

"Ізраїль з огидою відкидає абсурдні та фальшиві дії, вчинені щодо нього МКС", - йдеться в заяві офісу ізраїльського прем'єра, яку цитує Reuters. В ній також наголошується, що Ізраїль "не піддасться тиску" у питанні захисту своїх громадян.

Міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар заявив, що МКС "втратив будь-яку легітимність" після того, як видав ці ордери на арешт. "Це темний момент для МКС ,- написав Саар в соціальній мережі X. - Цей так званий "суд" видав абсурдні і несанкціоновані ордери".

Головний опозиційний лідер Ізраїлю Яїр Лапід також засудив рішення МКС, назвавши його "винагородою за тероризм".

МКС також видав ордер на арешт Мохаммеда Дейфа

У палестинському ісламістському русі "ХАМАС" назвали ордери на арешт Нетаньяху і Галанта "важливим кроком до справедливості".

Водночас Палата досудового провадження МКС видала ордер на арешт і командувача воєнізованого крила "ХАМАСу" Мохаммеда Дейфа (справжнє ім'я - Мохаммед Діаб Ібрагім аль-Масрі).

Ізраїль заявляв, що Дейфа ліквідувала його армія авіаударом 13 липня в районі Хан-Юніса на півдні Сектора Гази. Однак МКС видав цей ордер, оскільки сторона обвинувачення, посилаючись на інформацію як ізраїльської, так і палестинської влади, повідомило , що не може визначити, чи був Дейф убитий чи він залишився живим.

Ордер на арешт Мохаммеда Дейфа МКС видав "за ймовірні злочини проти людяності та воєнні злочини, скоєні на території держави Ізраїль та держави Палестина щонайменше з 7 жовтня 2023 року", йдеться в повідомленні на сайті МКС.