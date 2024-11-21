Ордери МКС на арешт Нетаньяху і Галанта: як реагує світ

США відкинули рішення МКС видати ордери на арешт Нетаньяху і Галанта. У Європі заявляють про повагу до незалежності суду, а в Amnesty International заявили про "історичний прорив" для правосуддя.

Сполучені Штати Америки відкинули рішення Міжнародного кримінального суду (МКС) видати ордери на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху і його колишнього міністра оборони Йоава Галанта. Як передає Reuters, про це у четвер, 21 листопада, заявив речник Ради національної безпеки Білого дому.

"Сполучені Штати категорично відкидають рішення суду видати ордери на арешт високопоставлених ізраїльських чиновників. Ми як і раніше глибоко стурбовані поспіхом прокурора щодо видачі цих ордерів на арешт і тривожними помилками в процесі, які призвели до цього рішення", - заявив речник, додавши, що США обговорюють наступні кроки зі своїми партнерами.

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем, близький соратник новообраного президента США Дональда Трампа, заявив, що "суд - це небезпечний жарт". "Настав час для Сенату США діяти і запровадити санкції щодо цього безвідповідального органа", - додав він.

В Офісі прем’єр-міністра Ізраїлю Нетаньяху відкинули рішення МКС про видачу ордерів на арешт щодо нього та Галанта, назвавши їх "антисемітськими".

У Європі висловлюють підтримку МКС

Речник прем’єр-міністра Великобританії Кіра Стармера, коментуючи ці ордери на рашеь, заявив, що країна поважає незалежність Міжнародного кримінального суду. "Немає моральної рівності між Ізраїлем, демократією, і ХАМАСом і ліванською "Хезболлою", які є терористичними організаціями. Ми як і раніше зосереджені на тому, щоб наполягати на негайному припиненні вогню, щоб покласти край руйнівному насильству в Газі", - сказав він.

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що його країна виконуватиме всі рішення, ухвалені міжнародними судами. "Дійсно важливо, щоб усі дотримувалися міжнародного права, - сказав Трюдо на пресконференції. - Ми відстоюємо міжнародне право і будемо дотримуватись усіх постанов і рішень міжнародних судів".

Міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Велдкамп заявив у парламенті, що "Нідерланди, звісно, поважають незалежність МКС" й додав: "Ми не вступатимемо в несуттєві контакти і діятимемо на підставі ордерів на арешт. Ми повністю дотримуємося Римського статуту МКС".

Речник МЗС Франції Крістоф Лемуан заявив, що реакція Франції на ордери буде "відповідати статуту МКС", але відмовився сказати, чи заарештує Франція Нетаньяху у разі, якщо він приїде до країни. "Це юридично складне питання", - сказав він.

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив, що Рим розгляне з союзниками те, як інтерпретувати це рішення і як діяти разом. "Ми підтримуємо МКС (...) суд повинен відігравати юридичну роль, а не політичну", - додав він.

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Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде зазначив, що "важливо, щоб МКС виконував свій мандат у розважливий спосіб". "Я переконаний, що суд розглядатиме справу на основі найвищих стандартів справедливого судового розгляду", - сказав він.

Прем'єр-міністр Ірландії Саймон Гарріс назвав видачу ордерів "надзвичайно важливим кроком" і додав, що Ірландія поважає роль МКС, і кожен, хто може допомогти йому у виконанні його роботи, повинен зробити це "невідкладно".

Раніше Верховний представник Європейського Cоюзу з зовнішньої і безпекової політики Жозеп Боррель заявив, що всі країни ЄС мають виконувати рішення МКС.

Президент Аргентини висловив "глибоку незгоду" з рішенням МКС

Рішення МКС "ігнорує" право Ізраїлю на самозахист, заявив президент Аргентини Хав'єр Мілей у дописі в соціальній мережі X. "Аргентина заявляє про свою глибоку незгоду з цим рішенням, яке ігнорує законне право Ізраїлю на самооборону від постійних атак терористичних організацій, таких як ХАМАС і "Хезболла", - заявив він.

Міністр закордонних справ Йорданії Айман Сафаді, своєю чергою, заявив, що рішення МКС слід поважати та виконувати, додавши, що "палестинці заслуговують справедливості".

В AI заявили про "історичний прорив" для правосуддя

Генеральна секретарка правозахисної організації Amnesty International Аньєс Калламар заявила, що "колеса міжнародного правосуддя нарешті наздогнали тих, кого називають відповідальними за воєнні злочини і злочини проти людяності, скоєні в Палестині та Ізраїлі".

"Сьогоднішні ордери на арешт є історичним проривом для правосуддя і мають ознаменувати початок кінця тривалої та всеохоплюючої безкарності, що лежить в основі кризи з правами людини в Ізраїлі та на окупованій Палестинській території", - заявила вона.