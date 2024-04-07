Окупанти розстріляли беззбройних полонених у Кринках - ОГП

Офіс генерального прокурора повідомив у неділю, 7 квітня, про початок розслідування чергового воєнного злочину, скоєного окупаційними військами РФ на території України. Йдеться про умисне вбивство беззбройних українських військовополонених поблизу Кринок Херсонської області.

"7 квітня 2024 року в одному з Telegram-каналів опубліковано відеозапис, на якому зафіксовано, як російські військові розстрілюють трьох полонених українських військовослужбовців. На відео видно, як представник зс рф здійснює у беззбройних нерухомих військових кілька пострілів, ймовірно з автомата. В описі під записом зазначено, що подія відбулась поблизу Кринок Олешківської громади Херсонської області", - йдеться в повідомленні на Facebook-сторінці Офісу генпрокурора.

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В Офісі припускають, що чергове показове ігнорування військовими країни-агресора положення Женевської конвенції щодо поводження з військовополоненими "свідчить про підтримку таких дій найвищим командуванням російських збройних сил".

Не перша страта полонених

Нинішній випадок з імовірним розстрілом російськими військами українських бранців - не перший.

У лютому цього року повідомлялося, що Україна розслідує ймовірний розстріл полонених в Авдіївці, а також аналогічний випадок у Бахмутському районіДонеччини та кілька страт на Запоріжжі.

Цьому передувала низка інших подібних випадків, що викликали хвилю міжнародного обурення.

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