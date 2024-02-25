Росіяни знову розстріляли українських військових - омбудсмен

Російські солдати знову розстріляли українських військових, які здавалися в полон. Ймовірно, це сталося у Бахмутському районі 24 лютого, повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив про новий випадок, коли російські солдати розстріляли українських військових, які здавалися в полон. За його даними, ймовірно це сталося 24 лютого у Бахмутському районі.

"На відео, яке нам вдалося отримати, видно, що українські військові здаються у полон: їхні руки були підійняті догори, вони показували, що беззбройні та не становлять загрози. Росіяни мали взяти їх у полон, але натомість нещадно розстріляли", - написав Лубінець у Telegram у п'ятницю, 25 лютого.

Омбудсмен зазначив, що точна кількість вбитих українських військових невідома, і припускає, що їх було щонайменше семеро. Лубінець також повідомив, що йому відомо до якої військової частини російської армії відносяться військові, які розстріляли українців.

Лубінець зазначив, що він негайно звернеться з офіційними листами до Організації об'єднаних націй (ООН) та Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ), аби ті "зафіксували та публічно визнали, що російські військові вбивають українських полонених".

"Для російської армії Женевські конвенції, правила та звичаї війни нічого не значать. Вони чинять за своїми негласними "конвенціями", "правилами" та "звичаями" - жорстокості, підлості, ницості", - написав Лубінець.

Прокуратура розпочала розслідування

Донецька обласна прокуратура повідомила про те, що було розпочате досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (частина друга статті 438 КК України).

За даними прокуратури, російські військові стратили українських під час штурму їхніх позицій між селами Іванівське та Хромове Донецької області.

"На записі з камери дрона видно, що представники ЗС РФ спочатку наказують нашим захисникам вийти з окопу. Після, зібравши всіх оборонців в одному місці та відійшовши на декілька метрів, ворог випускає по них автоматні черги", - йдеться в повідомленні прокуратури в Telegram.

Росіяни не вперше розстріляли українських військових

Раніше український омбудсмен повідомляв про розстріл шістьох українських військових на опорному пункті "Зеніт" в Авдіївці. Українська сторона повідомляла, що через повне оточення позиції командування зв'язалося я з координаційним центром і організаціями, які ведуть переговори з РФ. Російські війська погодились евакуювати українських військових і згодом обміняти, але натомість у мережі з'явилось відео розстрілу українців.

Офіс генпрокурора також 20 лютого повідомляв про розстріл російськими солдатами полонених бійців ЗСУ поблизу села Роботине в Запорізькій області. Йшлося про трьох українських захисників.

В Офісі генпрокурора наголосили, що вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.