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Зеленський: Кринки - наші, ЗСУ надійно тримають плацдарм

Дмитро Шварц
22 лютого 2024 р.

Піхотинці утримують плацдарм у Кринках на лівобережжі Херсонщини, заявив Зеленський. Раніше міністр оборони РФ доповів Путіну про захоплення села. Вчора на полігоні за 25 км звідти ЗСУ вбили ударом понад 60 окупантів.

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Президент України Володимир Зеленський
Володимир ЗеленськийФото: president.gov.ua

Збройні сили України (ЗСУ) продовжують утримувати плацдарм у селі Кринки на лівобережжі Херсонської області, запевнив президент Володимир Зеленський після засідання Ставки верховного головнокомандувача в четвер, 22 лютого.

"Детально розглянули ситуацію на Авдіївському та Південному напрямках. Авдіївка - нова лінія оборони, укріплення рубежів, подальші наміри ворога. Кринки - наші морські піхотинці надійно тримають плацдарм. Ворог спромігся лише на дезінформаційну операцію", - зазначив він. 

ISW про Кринки: ІПСО для росіян перед "виборами"

20 лютого міністр оборони РФ Сергій Шойгу "доповів" президенту Росії Володимиру Путіну про нібито повне захоплення Кринок. У ЗСУ його заяву заперечили.

Американський Інститут вивчення війни вважає, що Кремль "передчасно заявив про захоплення Кринок, щоб підсилити бажаний інформаційний ефект перед президентськими виборами в березні".

ЗСУ: на лівобережжі вбили 60 окупантів, які намагалися штурмувати "зачищені" Кринки

21 лютого ЗСУ завдали удару по полігону біля села Подо-Калинівка на лівобережжі Херсонщини (за 25 кілометрів від Кринок). "Там готувалися російські військові, які намагалися штурмувати, "вже зачищені", які вони казали, Кринки", - розповіла речниця сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.

За її словами, загинули щонайменше 60 окупантів. За попередніми даними, там також перебувало командування російського угруповання військ "Днепр".

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