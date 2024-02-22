Зеленський: Кринки - наші, ЗСУ надійно тримають плацдарм

Зеленський: Кринки - наші, ЗСУ надійно тримають плацдарм22 лютого 2024 р.
Збройні сили України (ЗСУ) продовжують утримувати плацдарм у селі Кринки на лівобережжі Херсонської області, запевнив президент Володимир Зеленський після засідання Ставки верховного головнокомандувача в четвер, 22 лютого.
"Детально розглянули ситуацію на Авдіївському та Південному напрямках. Авдіївка - нова лінія оборони, укріплення рубежів, подальші наміри ворога. Кринки - наші морські піхотинці надійно тримають плацдарм. Ворог спромігся лише на дезінформаційну операцію", - зазначив він.
ISW про Кринки: ІПСО для росіян перед "виборами"
20 лютого міністр оборони РФ Сергій Шойгу "доповів" президенту Росії Володимиру Путіну про нібито повне захоплення Кринок. У ЗСУ його заяву заперечили.
Американський Інститут вивчення війни вважає, що Кремль "передчасно заявив про захоплення Кринок, щоб підсилити бажаний інформаційний ефект перед президентськими виборами в березні".
ЗСУ: на лівобережжі вбили 60 окупантів, які намагалися штурмувати "зачищені" Кринки
21 лютого ЗСУ завдали удару по полігону біля села Подо-Калинівка на лівобережжі Херсонщини (за 25 кілометрів від Кринок). "Там готувалися російські військові, які намагалися штурмувати, "вже зачищені", які вони казали, Кринки", - розповіла речниця сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.
За її словами, загинули щонайменше 60 окупантів. За попередніми даними, там також перебувало командування російського угруповання військ "Днепр".