Зеленський: Кринки - наші, ЗСУ надійно тримають плацдарм

Піхотинці утримують плацдарм у Кринках на лівобережжі Херсонщини, заявив Зеленський. Раніше міністр оборони РФ доповів Путіну про захоплення села. Вчора на полігоні за 25 км звідти ЗСУ вбили ударом понад 60 окупантів.

Збройні сили України (ЗСУ) продовжують утримувати плацдарм у селі Кринки на лівобережжі Херсонської області, запевнив президент Володимир Зеленський після засідання Ставки верховного головнокомандувача в четвер, 22 лютого.

"Детально розглянули ситуацію на Авдіївському та Південному напрямках. Авдіївка - нова лінія оборони, укріплення рубежів, подальші наміри ворога. Кринки - наші морські піхотинці надійно тримають плацдарм. Ворог спромігся лише на дезінформаційну операцію", - зазначив він.

ISW про Кринки: ІПСО для росіян перед "виборами"

20 лютого міністр оборони РФ Сергій Шойгу "доповів" президенту Росії Володимиру Путіну про нібито повне захоплення Кринок. У ЗСУ його заяву заперечили.

Американський Інститут вивчення війни вважає, що Кремль "передчасно заявив про захоплення Кринок, щоб підсилити бажаний інформаційний ефект перед президентськими виборами в березні".

ЗСУ: на лівобережжі вбили 60 окупантів, які намагалися штурмувати "зачищені" Кринки

21 лютого ЗСУ завдали удару по полігону біля села Подо-Калинівка на лівобережжі Херсонщини (за 25 кілометрів від Кринок). "Там готувалися російські військові, які намагалися штурмувати, "вже зачищені", які вони казали, Кринки", - розповіла речниця сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.

За її словами, загинули щонайменше 60 окупантів. За попередніми даними, там також перебувало командування російського угруповання військ "Днепр".

