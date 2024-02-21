ISW спростовує заяву Шойгу про захоплення Кринок

В Інституті вивчення війни вважають, що міністр оборони РФ "доповів" Путіну про захоплення плацдарму на лівобережжі Херсонщини задля інформаційного ефекту перед "виборами" президента Росії в березні.

Заява міністра оборони РФ Сергія Шойгу про нібито захоплення села Кринки на лівобережжі Херсонської області не відповідає дійсності, йдеться у щоденному аналітичному огляді американського Інституту вивчення війни (ISW ), опублікованому в середу, 21 лютого.

Шойгу 20 лютого "доповів" президенту Росії Володимиру Путіну про повне захоплення Кринок, але в ISW зазначають, що "доступні візуальні докази з відкритих джерел, як і українські та російські повідомлення, свідчать про те, що українські війська зберігають свій обмежений плацдарм у цьому районі".

"Станом на момент публікації ISW не спостерігав жодних візуальних доказів нещодавнього помітного просування Росії поблизу обмеженого українського плацдарму в Кринках. Кремль, ймовірно, передчасно заявив про захоплення Кринок, щоб підсилити бажаний інформаційний ефект перед президентськими виборами в березні 2024 року", - зазначили в інституті.

Аналітики ISW вважають, що "Кремль може дедалі частіше заявляти про перемоги на полі бою в Україні без повних гарантій тактичного та оперативного успіху Росії для підтримки інформаційних зусиль, які одночасно прославляють Путіна та деморалізують Україну, хоча така зростаюча риторична впевненість може створити в російському інформаційному просторі очікування, які російські військові не можуть виправдати".