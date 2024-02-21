ЗСУ: Дані про полонених і зниклих в Авдіївці ще верифікують

NYT написало, що в російський полон потрапили сотні українських військових. У ЗСУ заперечують, але свою цифру не називають, бо триває верифікація даних щодо зниклих безвісти.

Україна поки не називає кількості військовослужбовців, які потрапили в полон або зникли безвісти під час виходу Збройних сил (ЗСУ) з Авдіївки, бо ще не завершена верифікація даних. Про це заявив начальник відділу зв'язків з громадськістю оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Дмитро Лиховій в ефірі "Радіо Свободи" в середу, 21 лютого.

"Є дані, які близькі до конкретних, але поки що ми їх не називаємо, тому що ще не завершено всю верифікацію. Деякі військовослужбовці виходять на наш, дехто - по окремих позиціях, зокрема, по позиції "Зеніт", там теж триває верифікація. Ми не можемо сказати конкретну цифру, щоб не потрапити в полон того, що нас звинуватять у дезінформації. Говорити правду трохи складніше, її треба перевіряти, ніж вкидувати фейки", - сказав він.

NYT написала про сотні полонених, ЗСУ заперечують

Напередодні американське видання The New York Times (NYT ) написало, що "сотні українських військових могли потрапити в полон або зникнути безвісти" під час виходу ЗСУ Авдіївки.

Лиховій в ефірі національного телемарафону заявив, що його "неприємно вразила" ця публікація, а її автори "поширили російський наратив без жодного обґрунтування", посилаючись на "неспроможні джерела" та ігноруючи коментарі ЗСУ.

"Під час завершальної стадії Авдіївської оборонної операції ЗСУ не приховували і не заперечували, що деяка кількість військовослужбовців не вийшла на зв'язок. Вони зникли безвісти, можуть бути полоненими, але частина з них опиняється на нашому боці, потім виходить на зв'язок і виходить до своїх підрозділів", - сказав він.

У коментарі "Радіо Свободі " Лиховій заперечив, що йдеться про сотні військових. "Коли New York Times оперує визначенням "сотні", ми кажемо, що рахунок йде не на сотні. У цьому випадку, на жаль, вони підігрують російській пропаганді, не хочуть чути аргументи, і не хочуть зважати на ті факти, які їм називають і надають", - сказав він.

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