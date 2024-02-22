Удар по полігону на Херсонщині вбив понад 60 окупантів - ЗСУ

ЗСУ вдарили по полігону військ РФ на лівобережжі Херсонщини, убивши понад 60 загарбників. За день до цього завдали удару по полігону окупантів під Волновахою, також убивши понад 60 російських солдатів.

Збройні сили України (ЗСУ) завдали удару по скупченню російських окупаційних військ у Херсонській області, вбивши понад 60 солдатів. Це в четвер, 22 лютого, підтвердила речниця сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.

"Був вибух, і не один - тричі феєрично повторили для закріплення. Там дійсно готувалися російські військові, які намагалися штурмувати, "вже зачищені", які вони казали, Кринки. Окупанти мають подібні локації на тимчасово окупованій лівобережній Херсонщині, де збираються для проведення підготовки", - сказала вона в ефірі "Радіо Свободи" та додала, що, за попередніми даними, там знаходилося командування.

Згодом в ефірі телеканалу "Київ24" Гуменюк сказала: "Вся ця профанація з постановкою прапора і бігством звідти була феєрично завершена тим, як вчора відпрацювали по одному з полігонів, де власне і готуються відповідні штурмові групи. Робота була проведена досить результативна - щонайменше до 60 загарбників точно більше вже не повернуться на бойові позиції, а решту даних ми ще дорозвідуємо".

За даними українського OSINT-проєкту DeepState, удару завдали по полігону поблизу села Подо-Калинівка. За інформацією ЗМІ, там в очікуванні керівництва проходили спільні тренування трьох окупаційних підрозділів, а удару завдали з реактивних систем залпового вогню HIMARS. Гуменюк цього не підтвердила, але й не заперечила. "Ми використовуємо всю наявну в нас зброю та потужність", - сказала вона.

Понад 60 вбитих окупантів на полігоні під Волновахою

20 лютого ЗСУ завдали удару по полігону окупантів під Волновахою в Донецькій області.

Російський розслідувальний проєкт, зареєстрований у Латвії, "Важные истории", пише, що в момент удару на полігоні вишикувалися три роти бригади, чекаючи на прибуття генерал-майора Олега Моїсеєва. Журналістам вдалося верифікувати особи 68 загиблих під час удару.

У червні 2023 року схожим чином вбили близько 100 окупантів під Кремінною, які вишикувалася в очікуванні генерала Сухраба Ахмедова.

Читайте також: Z-блогер "Мурз" застрелився після посту про втрати РФ в Авдіївці