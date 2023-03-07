У МЗС ФРН шоковані відео з розстрілом полоненого бійця ЗСУ

Якщо вбивство українського військовополоненого справді відбулося, то це воєнним злочином, зазначили в німецькому уряді.

Представники німецької влади назвали "шокуючим" поширене в соцмережах відео із розстрілом полоненого українського військовослужбовця. "Якщо це справді відбулося, тоді це є воєнним злочином", - заявив у вівторок, 7 березня, представник міністерства закордонних справ (МЗС) ФРН, пише агенція dpa.

Німеччина вже допомагає Україні розслідувати воєнні злочини. Торік німецьке Федеральне управління кримінальної поліції (BKA) надала Україні матеріалів для криміналістичної експертизи майже на 12 мільйонів євро, наголосив представник МЗС. Крім того, ВКА збирає свідчення від українських біженців.

Розстріл військовополоненого на відео

6 березня у мережі з'явилося відео вбивства беззбройного чоловіка в українській військовій формі без видимих розпізнавальних знаків. Він стоїть у неглибокій траншеї і курить сигарету, а потім його розстрілюють після слів "Слава Україні" з його вуст. Місце та час знятих кадрів невідоме.

За попередніми даними Гештабу Збройних сил України (ЗСУ), загиблим є військовослужбовець 30-ї окремої механізованої бригади ЗСУ Тимофій Миколайович Шадура. "Остаточну відповідь дадуть відповідні експертизи", - повідомили в ЗСУ, не уточнивши інших деталей інциденту.

Тим часом Служба безпеки України (СБУ) зареєструвала кримінальне провадження за фактом порушення законів і звичаїв війни. А міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав Міжнародний кримінальний суд розслідувати розстріл українського військового.