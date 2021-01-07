 Очима карикатуриста: Штурм Конгресу США - чи є там російський слід? | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі | DW | 07.01.2021

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Світ

Очима карикатуриста: Штурм Конгресу США - чи є там російський слід?

Штурм Капітолія у Вашингтоні, у результаті якого прибічники Трампа увірвалися в будівлю Конгресу США, нагадав карикатуристові Сергію Йолкіну події з російської історії.

Прихильники Трампа у Капітолії - карикатура Сергія Йолкіна

Прихильники Трампа у Капітолії - погляд карикатуриста Сергія Йолкіна

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  • Низка учасників штурму будівлі Конгресу підійшла до дверей, що ведуть в залу засідань Сенату США.

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    Перед пленарним залом

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  • Демонстрант у агресивній позі в будівлі Конгресу США

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  • Один з погромників стрибає у зал засідань Сенату США

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Перший проривається всередину

    Тим часом одному з прихильників Трампа вдається обійти сили безпеки і потрапити у зал засідань Сенату. Він стрибає з балкона для відвідувачів прямо в пленарний зал.

  • Озброєні представники сил безпеки у залі засідань Палати представників Конгресу США

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Пістолети напоготові

    Схожа картина і в іншому крилі Капітолія. Зала засідань Палати представників також стала ціллю тих, хто штурмував Конгрес. Службовці сил безпеки американського парламенту зупинили їх - діставши зброю, яка була напоготові.

  • Люди ховаються у галереї для відвідувачів Палати представників Конгресу США

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Під прикриттям

    Пленарні зали звільняються від людей. Дехто намагається знайти захист у галереях Палати представників. Як повідомляє один з репортерів, людям роздають газові маски для захисту від сльозогінного газу.

  • Прихильник Трампа в офісі конгресмена у Капітолії

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Прихильники Трампа в офісах конгресменів

    Прихильники Трампа пройшли вглиб будівлі, потрапивши і на поверхи, в яких розташовані офіси конгресменів. Там дехто з них із комфортом розмістився за письмовими столами народних обранців.

  • Демонстрант несе пульт для виступів голови Палати представників Ненсі Пелосі

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Вандалізм у стінах Капітолія

    Один з демонстрантів вирішує прихопити з собою пульт для виступів голови Палати представників Ненсі Пелосі, та тягає його з собою по Капітолію. Йому ніхто не заважає.

  • Силам безпеки не залишається нічого іншого, окрім як застосувати сльозогінний газ, аби хоч якось спробувати приборкати непідконтрольний натовп.

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Хмари сльозогінного газу над Капітолійським пагорбом

    Силам безпеки не залишається нічого іншого, окрім як застосувати сльозогінний газ, аби хоч якось спробувати приборкати непідконтрольний натовп прихильників Трампа. Мерка Вашингтона оголошує комендантську годину до шостої ранку.

  • Нарешті на допомогу прийшли сили Національної гвардії.

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Правоохоронці припиняють хаос у Капітолії

    Нарешті на допомогу прийшли сили Національної гвардії, які зачистили будівлю Конгресу від вандалів і відтіснили учасників безчинств. Унаслідок усіх цих подій загинули 4 особи, 52 були затримані. Через декілька годин після заворушень законодавці обох палат Конгресу повернулися до обговорення результатів президентських виборів і затвердження перемоги Джо Байдена.

    Автор: Олександр Голубов


  • Ця карикатура гамбурзького художника Леннарта Ґебеля за короткий час облетіла увесь світ. Одна з компаній Лос-Анджелеса навіть вирішила друкувати його малюнок на футболках. Художник успіхом задоволений, він переконаний - невдовзі Трамп знову щось утне і дасть новий мотив для творчості.

    Трамп у карикатурах - сміх крізь сльози

    Сексистські нападки на Статую Свободи

    Ця карикатура гамбурзького художника Леннарта Ґебеля за короткий час облетіла увесь світ. Одна з компаній Лос-Анджелеса навіть вирішила друкувати його малюнок на футболках. Художник успіхом задоволений, він переконаний - невдовзі Трамп знову щось утне і дасть новий мотив для творчості.

  • Реагуючи на наміри Трампа побудувати стіну між Мексикою і США, художник Артуро Кемхс ініціював виставку у Музеї карикатури в Мехіко. Свої малюнки надали сотні його колег. Комічний образ Трампа дає комікам чимало приводів для творчості, каже Кемхс.

    Трамп у карикатурах - сміх крізь сльози

    Мексика будує стіну для Трампа

    Реагуючи на наміри Трампа побудувати стіну між Мексикою і США, художник Артуро Кемхс ініціював виставку у Музеї карикатури в Мехіко. Свої малюнки надали сотні його колег. Комічний образ Трампа дає художникам чимало приводів для творчості, каже Кемхс.

  • Виставка Tрамп: Стіна карикатур, що відкрилася у жовтні, показала ставлення мексиканців до майбутнього президента США. І не лише їхнє: до заходу долучилися також і європейські художники. В багатьох роботах - прихована нацистська символіка. Через неабияку популярність виставку подовжили до кінця року, потім експозицію продемонструють в інших країнах, зокрема, і в США.

    Трамп у карикатурах - сміх крізь сльози

    Ось це - стіна, сеньйоре Трамп!

    Виставка "Tрамп: Стіна карикатур", що відкрилася у жовтні, показала ставлення мексиканців до майбутнього президента США. І не лише їхнє: до заходу долучилися також і європейські художники. В багатьох роботах - прихована нацистська символіка. Через неабияку популярність виставку подовжили до кінця року, потім експозицію продемонструють в інших країнах, зокрема, і в США.

  • Навіть у політиці він дивиться на жінок, як торговець кіньми на свій товар, - це Карл Лаґерфельд написав про майбутнього президента США. Темна фігурка у центрі малюнка - лідерка правопопулістської Альтернативи для Німеччини. Кажуть, що Фрауке Петрі від душі сміялась, побачивши цю карикатуру. Але перемозі Трампа вона, напевно, справді зраділа, адже він симпатизує політсилі, яку очолює Петрі.

    Трамп у карикатурах - сміх крізь сльози

    Лаґерфельд про Трампа

    "Навіть у політиці він дивиться на жінок, як торговець кіньми на свій товар", - це Карл Лаґерфельд написав про майбутнього президента США. Темна фігурка у центрі малюнка - лідерка правопопулістської "Альтернативи для Німеччини". Кажуть, що Фрауке Петрі від душі сміялась, побачивши цю карикатуру. Але перемозі Трампа вона, напевно, справді зраділа, адже він симпатизує політсилі, яку очолює Петрі.

  • Зачіска майбутнього президента США вже спровокувала чимало жартів. Кілька місяців тому мережу сколихнули світлини і відео з ферми з вирощування перук для Трампа у Норвегії. Насправді ж, це була звичайна трава. Зачіска Трампа непогано личить і Борту номер один, як це собі уявляє карикатурист Марк Найт. Якщо добряче попрацювати над підписом, малюнок може стати справжнім хітом.

    Трамп у карикатурах - сміх крізь сльози

    Легендарна зачіска

    Зачіска майбутнього президента США вже спровокувала чимало жартів. Кілька місяців тому мережу сколихнули світлини і відео з "ферми з вирощування перук для Трампа" у Норвегії. Насправді ж, це була звичайна трава. Зачіска Трампа непогано личить і "Борту номер один", як це собі уявляє карикатурист Марк Найт. Якщо добряче попрацювати над підписом, малюнок може стати справжнім хітом.

  • Художник Гадо - один з навідоміших карикатуристів Африки. На прохання DW він поділився своїм враженням про вибори президента США, намалювавши карикатуру. Під час своєї передвиборної кампанії Трамп досить жорстко висловлювався про мусульман і обіцяв захистити християн. Зі словами Я обіцяю зберегти християнський спадок Трамп прибиває мусульманина гвіздками до хреста.

    Трамп у карикатурах - сміх крізь сльози

    Жодних релігійних бар’єрів

    Художник Гадо - один з навідоміших карикатуристів Африки. На прохання DW він поділився своїм враженням про вибори президента США, намалювавши карикатуру. Під час своєї передвиборної кампанії Трамп досить жорстко висловлювався про мусульман і обіцяв захистити християн. Зі словами "Я обіцяю зберегти християнський спадок" Трамп прибиває мусульманина гвіздками до хреста.

  • Зважаючи на ненависть Дональда Трампа до темношкірих, ми залишимо країну. Хай робить із цим, що хоче, - сказано у підписі до карикатури. Її автор - Aбдулкареем Баба Aміну - авторитетний культурний критик, журналіст та художник з Нігерії.

    Трамп у карикатурах - сміх крізь сльози

    Думки про втечу: африканці залишають США

    "Зважаючи на ненависть Дональда Трампа до темношкірих, ми залишимо країну. Хай робить із цим, що хоче", - сказано у підписі до карикатури. Її автор - Aбдулкареем Баба Aміну - авторитетний культурний критик, журналіст та художник з Нігерії.

  • Перелякана Статуя Свободи стукає в двері сусідньої Канади. Канадський карикатурист Ygreck зобразив цей символ Америки на багатьох малюнках. Більше карикатур можна побачити на його акаунті у Twitter.

    Трамп у карикатурах - сміх крізь сльози

    Статуя Свободи хоче до Канади

    Перелякана Статуя Свободи стукає в двері сусідньої Канади. Канадський карикатурист Ygreck зобразив цей символ Америки на багатьох малюнках. Більше карикатур можна побачити на його акаунті у Twitter.

  • Художник Lectrr родом з Бельгії - батьківщини коміксів - намалював чимало різноманітних карикатур про Трампа. Ця, наприклад, показує, як за вісім років ідея того, що Будь-хто може стати президентом, змінилася з причини для радості на привід для розпачу.

    Трамп у карикатурах - сміх крізь сльози

    "Будь-хто може стати президентом"

    Художник Lectrr родом з Бельгії - батьківщини коміксів - намалював чимало різноманітних карикатур про Трампа. Ця, наприклад, показує, як за вісім років ідея того, що "Будь-хто може стати президентом", змінилася з причини для радості на привід для розпачу.

  • Це зображення Трампа з’явилося на одній зі стін Барселони влітку 2016-го. Як і в багатьох інших країнах, в Іспанії також були шоковані неочікуваним успіхом республіканця на виборах. Колумніст газети El Pais Aндреа Ріцці написав: Після блискавичного зльоту нью-йоркського магната у половини планети відібрало мову.

    Трамп у карикатурах - сміх крізь сльози

    Агресивні графіті

    Це зображення Трампа з’явилося на одній зі стін Барселони влітку 2016-го. Як і в багатьох інших країнах, в Іспанії також були шоковані неочікуваним успіхом республіканця на виборах. Колумніст газети "El Pais" Aндреа Ріцці написав: "Після блискавичного зльоту нью-йоркського магната у половини планети відібрало мову".

  • Купа лайна, навколо якої літають мухи - таким побачив кандидата на посаду президента США Дональда Трампа до його номінації вуличний художник Hanksy. Портрет з’явився у серпні 2015 року на одній зі стін відомої торгівельної вулиці Орчард стріт у Нью-Йорку.

    Трамп у карикатурах - сміх крізь сльози

    Купа лайна

    Купа лайна, навколо якої літають мухи - таким побачив кандидата на посаду президента США Дональда Трампа до його номінації вуличний художник Hanksy. "Портрет" з’явився у серпні 2015 року на одній зі стін відомої торгівельної вулиці Орчард стріт у Нью-Йорку.

    Автор: Сільке Вюнш, Ольга Войтович


DW.COM

Оглядачі про штурм Капітолія: Удар у серце американської демократії

Прихильники президента США Дональда Трампа на знак незгоди із результатами виборів взяли штурмом Капітолій у Вашингтоні. Критики вважають, що ця безпрецедентна зневага до демократії - на совісті самого Трампа.  

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Після заворушень у Вашингтоні Конгрес США затвердив обрання Джо Байдена президентом. Світові лідери засуджують напад на демократію у Сполучених Штатах. DW підсумовує події останньої доби в США.  

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Докладно

Прихильники Трампа у Капітолії - карикатура Сергія Йолкіна

Штурм Конгресу США - чи є там російський слід?

Штурм Капітолія у Вашингтоні нагадав карикатуристові Сергію Йолкіну події з російської історії.  

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