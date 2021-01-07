Очима карикатуриста: Штурм Конгресу США - чи є там російський слід?

Штурм Капітолія у Вашингтоні, у результаті якого прибічники Трампа увірвалися в будівлю Конгресу США, нагадав карикатуристові Сергію Йолкіну події з російської історії.
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Прихильники президента США Дональда Трампа на знак незгоди із результатами виборів взяли штурмом Капітолій у Вашингтоні. Критики вважають, що ця безпрецедентна зневага до демократії - на совісті самого Трампа.
Після заворушень у Вашингтоні Конгрес США затвердив обрання Джо Байдена президентом. Світові лідери засуджують напад на демократію у Сполучених Штатах. DW підсумовує події останньої доби в США.
Світові лідери назвали дії прихильників Дональда Трампа, які увірвалися до Капітолія в Вашингтоні, "ганьбою" і нападом на демократію. Багато хто закликав до стриманості, закликаючи зберегти результати виборів в США.