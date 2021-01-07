Очима карикатуриста: Штурм Конгресу США - чи є там російський слід?

Трамп у карикатурах - сміх крізь сльози

Легендарна зачіска

Зачіска майбутнього президента США вже спровокувала чимало жартів. Кілька місяців тому мережу сколихнули світлини і відео з "ферми з вирощування перук для Трампа" у Норвегії. Насправді ж, це була звичайна трава. Зачіска Трампа непогано личить і "Борту номер один", як це собі уявляє карикатурист Марк Найт. Якщо добряче попрацювати над підписом, малюнок може стати справжнім хітом.