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Володимир Ленін - російський революціонер, політик, лідер російських більшовиків. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Володимир Ленін".
Володимир Ленін був одним з головних організаторів Жовтневої революції 1917 року, внаслідок якої владу в Росії насильницьким шляхом захопили більшовики. Вони силою розігнали Всеросійські установчі збори й обмежили свободу думки. В ході подальшої громадянської війни більшовикам вдалось взяти під свій контроль більшу частину колишньої Російської Імперії. 1922 року Володимир Ленін виступив ініціатором створення СРСР. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Російську Жовтневу революцію за радянських часів зображали як перемогу робітників та селян над царизмом. Але небагато хто знає, що до її перемоги долучився німецький кайзер. У 1917 році він допомагав більшовикам.