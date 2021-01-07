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Володимир Ленін

Володимир Ленін - російський революціонер, політик, лідер російських більшовиків. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Володимир Ленін".

Володимир Ленін був одним з головних організаторів Жовтневої революції 1917 року, внаслідок якої владу в Росії насильницьким шляхом захопили більшовики. Вони силою розігнали Всеросійські установчі збори й обмежили свободу думки. В ході подальшої громадянської війни більшовикам вдалось взяти під свій контроль більшу частину колишньої Російської Імперії. 1922 року Володимир Ленін виступив ініціатором створення СРСР. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Очима карикатуриста: Штурм Конгресу США - чи є там російський слід?

Очима карикатуриста: Штурм Конгресу США - чи є там російський слід? 07.01.2021

Штурм Капітолія у Вашингтоні, у результаті якого прибічники Трампа увірвалися в будівлю Конгресу США, нагадав карикатуристові Сергію Йолкіну події з російської історії.
У Гельзенкірхені відкрили перший пам'ятник Леніну в Західній Німеччині

У Гельзенкірхені відкрили перший пам'ятник Леніну в Західній Німеччині 20.06.2020

У центрі Рурської області - місті Гельзенкірхен - встановили перший пам'ятник радянському лідеру Володимиру Леніну в Західній Німеччині.
Західні історики про розстріл царської сім'ї

Західні історики про розстріл царської сім'ї 17.07.2018

Миколу II та його родину розстріляли в Єкатеринбурзі в ніч з 16 на 17 липня 1918 року. Як оцінюють цю трагічну подію історики в Німеччині та в Австрії?
100 років Брестського миру: що він дав Україні, Росії та Німеччині?

100 років Брестського миру: що він дав Україні, Росії та Німеччині? 03.03.2018

100 років тому був укладений Брестський мир - на ганебних для Радянської Росії умовах. Утім, професор східноєвропейської історії з Бонна Мартін Ауст (Martin Aust) оцінює його неоднозначно.
В'ятрович заявив про фактичне завершення декомунізації в Україні

В'ятрович заявив про "фактичне завершення" декомунізації в Україні 10.02.2018

За словами директора Українського інституту національної пам'яті В'ятровича, за останні три роки в рамках так званої декомунізації перейменували майже тисячу населених пунктів і демонтували всі пам'ятники Леніну.
100 років Жовтневої революції. Як німецька корона допомогла російському серпу перемогти

100 років Жовтневої революції. Як німецька корона допомогла російському серпу перемогти 07.11.2017

Російську Жовтневу революцію за радянських часів зображали як перемогу робітників та селян над царизмом. Але небагато хто знає, що до її перемоги долучився німецький кайзер. У 1917 році він допомагав більшовикам.
Коментар: Мовчання до 100 річниці Жовтневої революції

Коментар: Мовчання до 100 річниці Жовтневої революції 07.11.2017

Річниця, яку колись так урочисто святкували, й сьогодні має змусити росіян замислитися. Але Володимир Путін робить із неї власні висновки, вважає німецький історик Карл Шлеґель.
Радянська пропагандистська мозаїка в Україні

Радянська пропагандистська мозаїка в Україні 28.06.2017

"Декомунізація: українська радянська мозаїка", - так називається чудовий альбом Євгена Нікіфорова, випущений спільно берлінським видавництвом DOM publishers і київським Osnovy Publishing. Погортаємо його разом.

Слідами декомунізації: радянські символи у київському метро (30.11.2016) 30.11.2016

Попри закон про декомунізацію декоративні елементи з радянською атрибутикою досі залишаються у вестибюлях столичного метро. Щоправда, їх сховали за рекламними бордами, щитами і 3D-панно.
Голова Леніна як експонат на виставці у Берліні (відео)

Голова Леніна як експонат на виставці у Берліні (відео) 29.04.2016

Після возз'єднання Німеччини в Берліні демонтували гігантський пам'ятник Леніну. Фрагменти закопали в лісі. Але за чверть століття голову Ілліча відкопали, аби показати на виставці.

Голова Леніна як експонат на виставці у Берліні (29.04.2016) 29.04.2016

Після возз'єднання Німеччини в Берліні демонтували гігантський пам'ятник Леніну. Фрагменти закопали в лісі. Але за чверть століття голову Ілліча відкопали, аби показати на виставці.

Чи бути збройній місії ОБСЄ на Донбасі? - DW Новини (29.04.2016) 29.04.2016

Ескалація на Донбасі на тлі пробуксовування переговорів у Мінську. Для захисту східних кордонів НАТО бундесверівців планують послати до Литви. Унікальна виставка про пам'ятники у Берліні.
В Донецьку намагалися підірвати пам'ятник Леніну

В Донецьку намагалися підірвати пам'ятник Леніну 27.01.2016

Невідомі спробували підірвати пам'ятник Леніну в Донецьку. Внаслідок цього пошкоджена частина постаменту. За словами місцевих мешканців, вночі у районі площі Леніна було чутно вибух.
Андрій Зубов: Якщо не провести декомунізацію, Росія ніколи не буде іншою

Андрій Зубов: Якщо не провести декомунізацію, Росія ніколи не буде іншою 03.11.2015

В інтерв'ю DW російський історик і політолог Андрій Зубов розповідає про причини ренесансу радянськості в РФ, необхідність осмислення травм минулого та капіталізм для "своїх".

Apple Watch для прихильників Путіна 10.08.2015

У Росії можна придбати позолочений Apple з підписом Путіна, Леніна чи Петра Першого.
Коментар: Україна виходить з пострадянської епохи

Коментар: Україна виходить з пострадянської епохи 10.04.2015

Забороною комуністичної символіки Верховна Рада видалила КПУ з великої політики і зробила важливий крок на шляху дерадянізації, пише Сергій Руденко в спеціальному коментарі DW.