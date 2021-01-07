Володимир Ленін - російський революціонер, політик, лідер російських більшовиків. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Володимир Ленін".

Володимир Ленін був одним з головних організаторів Жовтневої революції 1917 року, внаслідок якої владу в Росії насильницьким шляхом захопили більшовики. Вони силою розігнали Всеросійські установчі збори й обмежили свободу думки. В ході подальшої громадянської війни більшовикам вдалось взяти під свій контроль більшу частину колишньої Російської Імперії. 1922 року Володимир Ленін виступив ініціатором створення СРСР. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.