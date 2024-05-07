Обстріли з боку РФ: поранені на Дніпропетровщині і Запоріжжі

Внаслідок повітряних ударів і обстрілів Росією на Дніпропетровщині поранені семеро людей, на Запоріжжі - одна. Також 7 травня атаковані Херсон і Одещина.

Протягом вівторка, 7 травня, російські війська завдали одного ракетного та 40 авіаційних ударів, а також здійснили 72 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах, повідомив генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні.

"Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти інфраструктури", - зазначили у генштабі.

Семеро поранених на Дніпропетровщині

Зокрема, Дніпропетровську область армія РФ атакувала понад десятьма дронами-камікадзе та двічі обстрілювала з артилерії. Внаслідок атак у Нікопольському районі постраждала 6-річна дівчинка, жінки 91 та 50 років й чоловіки 37, 40 і 51 років. Один з них перебуває у важкому стані, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак.

"Пошкоджені 10 приватних будинків, 3 гаражі та стільки ж господарських споруд. Побиті теплиця і парник. Одне авто понівечене, ще одне - знищене. Зачепило лінії електропередач", - зазначив він.

У Криворізькому районі внаслідок атаки ударного дрона постраждав 56-річний чоловік. Його ушпиталили в стані середньої тяжкості. Пошкоджені житлові будинки.

На Запоріжжі росіяни завдали два авіаційні удари по селищу Комишуваха, внаслідок атаки отримав поранення цивільний чоловік. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені будівлі, виникла пожежа, повідомив голова ОВА Іван Федоров.

Також війська РФ обстрілювали житлові квартали у Центральному районі Херсона. Травмованих серед херсонців немає, однак в людей гостра реакція на стрес.

"Уламками понівечено приватні будинки. Пошкоджені вікна, покрівлі, газогін. Через влучання снарядів кілька осель повністю зруйновані", - зазначив голова ОВА Одександр Прокудін.

В Державній службі з надзвичайних ситуацій додали, що внаслідок обстрілів загорілись одночасно чотири житлові будинки за різними адресами.

На Одещині знищили дві російські керовані ракети

У командуванні Повітряних сил ЗСУ повідомили, що близько 14:00 військові зенітної ракетної Одеської бригади знищили дві керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69. Місцева влада не повідомляла про руйнування чи інші наслідки атаки.

У лікарнях Одеси та області продовжують лікування 15 людей, поранених внаслідок російських ракетних атак 29 та 30 квітня й 1 травня.

У важкому стані досі пʼятеро людей, серед яких 4-річна дівчинка, повідомив голова ОВА Олег Кіпер.