Армія РФ завдала нового удару по Одесі: є жертви

Росія знову атакувала Одесу балістичними ракетами. Відомо про трьох загиблих.

У ніч на середу, 1 травня, Росія вдарила по Одесі балістичними ракетами. Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер у своєму Telegram-каналі.

За даними Кіпера, внаслідок атаки троє людей загинули, ще троє дістали поранення - їм надають медичну допомогу. Також зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури.

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Мер Одеси Геннадій Труханов також відреагував на нічний удар і закликав жителів міста швидко реагувати на сигнали повітряної тривоги. "Ви бачите, що у ворога почалися "сакральні дати", - написав Труханов у своєму Telegram-каналі.

Напередодні, внаслідок російського удару по Одесі загинули п'ятеро людей. Понад 30 - травмовані.