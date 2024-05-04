РФ цілила в енергетику Дніпропетровщини дронами вночі

РФ цілила в енергетику Дніпропетровщини дронами вночі4 травня 2024 р.
Росія атакувала вночі енергетичну інфраструктуру Дніпропетровщини, внаслідок чого були знеструмлені підстанція, дві шахти, водоканал, промислові та побутові споживачі. Про це в суботу, 4 травня, повідомило міністерство енергетики України.
Вранці голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомляв про ураження під час нічного удару дронами "об'єкта критичної інфраструктури" в Павлоградському районі.
За даними міністерства, через знеструмлення шахт людей на поверхню виводити не довелось. Підстанцію та споживачів заживили.
Україна зверталась по аварійну допомогу з електрикою до сусідів
Там також поінформували, що минулої доби потреби споживачів покривалися власною генерацією, комерційним імпортом і аварійною допомогою.
"Вчора у години вечірнього піку на запит України здійснювалося аварійне постачання електроенергії з енергосистем Румунії, Польщі та Словаччини. Сумарний обсяг екстреного постачання склав менше відсотка від добового споживання електроенергії. Також у денні години Україна на запит Польщі в екстреному порядку отримувала надлишки електроенергії з енергосистеми цієї країни", - розповіли в міненерго.
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