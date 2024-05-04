РФ цілила в енергетику Дніпропетровщини дронами вночі

За даними міністерства енергетики, внаслідок російського удару дронами були знеструмлені підстанція, дві шахти, водоканал, промислові та побутові споживачі.

Росія атакувала вночі енергетичну інфраструктуру Дніпропетровщини, внаслідок чого були знеструмлені підстанція, дві шахти, водоканал, промислові та побутові споживачі. Про це в суботу, 4 травня, повідомило міністерство енергетики України.

Вранці голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомляв про ураження під час нічного удару дронами "об'єкта критичної інфраструктури" в Павлоградському районі.

За даними міністерства, через знеструмлення шахт людей на поверхню виводити не довелось. Підстанцію та споживачів заживили.

Україна зверталась по аварійну допомогу з електрикою до сусідів

Там також поінформували, що минулої доби потреби споживачів покривалися власною генерацією, комерційним імпортом і аварійною допомогою.

"Вчора у години вечірнього піку на запит України здійснювалося аварійне постачання електроенергії з енергосистем Румунії, Польщі та Словаччини. Сумарний обсяг екстреного постачання склав менше відсотка від добового споживання електроенергії. Також у денні години Україна на запит Польщі в екстреному порядку отримувала надлишки електроенергії з енергосистеми цієї країни", - розповіли в міненерго.

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