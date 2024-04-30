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КонфліктиУкраїна

Атака балістикою по Одесі: зросла кількість загиблих

Анастасія Шепелева
30 квітня 2024 р.

У лікарні загинув чоловік, який постраждав під час атаки РФ по Одесу 29 квітня. Ще понад 20 людей залишаються в медзакладах. У важкому стані - восьмеро.

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Одесити дивляться на пожежу в палаці студентів у Одесі, фото 29 квітня 2024 року
Пожежа в палаці студентів в ОдесіФото: Sergey Smolentsev/REUTERS

У лікарні помер постраждалий від російської атаки по Одесі 29 квітня чоловік 1960 року народження, повідомив глава Одеської ОВА Олег Кіпер зранку у вівторок, 30 березня. Число жертв російського удару збільшилося до п'яти.

За даними Кіпера, у медзакладах продовжують лікування 23 постраждалих. У важкому стані вісім людей, з них четверо - у вкрай важкому, зокрема і чотирирічна дівчинка.

30 квітня в Одеській області оголошено день жалоби.

Увечері 29 квітня Росія атакувала Одесу балістикою з касетним боєприпасом. Влучання зафіксували по палацу студентів Одеської юридичної академії. Спочатку повідомлялося про чотирьох загиблих унаслідок отриманих травм. Ще один чоловік помер через інсульт, спровокований ударом. Крім того, російський удар убив собаку. Поранення в Одесі дістали 32 людини.

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