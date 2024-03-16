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Ракетний удар РФ по Одесі: кількість загиблих зросла до 21

Олександр Куницький
16 березня 2024 р.

У лікарні помер рятувальник, який зазнав тяжких поранень внаслідок російських ракетних ударів по Одесі 15 березня. У місті та області оголосили День жалоби.

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Поранені рятувальники в Одесі, 15 березня 2024 року
Внаслідок атаки РФ постраждали і рятувальники, які прибули на місце влучання після першого удару, Одеса, 15 березня 2024 рокуФото: Ukrainian Emergency Service/AP/picture alliance

В Одесі кількість жертв внаслідок ракетних ударів, завданих російськими військами 15 березня, зросла до 21. Про це у суботу, 16 березня, повідомила пресслужба  Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"Сьогодні в лікарні помер одеський рятувальник - 39-ти річний водій-пожежний - Віталій Алимов, який вчора зазнав важких травм під час виконання службових обовʼязків, внаслідок повторного ракетного удару", - йдеться у повідомленні. Напередодні повідомлялося про 20 загиблих.

Як зазначив в ефірі телемарафону заступник начальника Одеської обласної військової адміністрації Андрій Фігель, нині у медзакладах перебувають 38 людей, з яких 11 - у важкому стані. За його словами, серед госпіталізованих - четверо постраждалих співробітників ДСНС та один водій "швидкої". Двоє рятувальників у важкому стані, інші - в стані середньої важкості, додав Фігель. 

Загалом поранень зазнали більше 70 людей, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. 

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер у повідомленні в Telegram наголосив, що ця ракетна атака РФ стала "наймасовішим за кількістю жертв російським терактом в Одесі". 16 березня у місті та області була оголошена жалоба за загиблими, повідомив він.

Нагадаємо, удару по Одесі війська РФ завдали 15 березня. За даними командування Сил оборони Півдня, росіяни запустили балістичні ракети "Іскандер-М" з території тимчасово окупованого Криму.

Серед загиблих та постраждалих є медичні працівники, а також рятувальники - вони прибули на місце першого удару надавати допомогу, коли відбувся повторний удар. Зокрема, загинули ексзаступник мера Одеси Сергій Тетюхін та командир батальйону "Цунамі" Національної поліції України Олександр Гостіщев.

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