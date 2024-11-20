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Обрив кабелів у Балтиці: Данія цікавиться судном з Китаю

Дмитро Шварц | Олексій Волошинов
20 листопада 2024 р.

Данські військові заявили, що перебувають поблизу китайського судна Yi Peng 3, яке стоїть на якорі у водах Данії. Дані відстеження трафіку показують, що це судно перебувало в районі пошкодження кабелю.

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Прокладення кабелю між Фінляндією та Німеччиною у 2015 році
Прокладення кабелю між Фінляндією та Німеччиною (архівне фото)Фото: Lehtikuva/Heikki Saukkomaa/REUTERS

Данські військові у середу, 20 листопада, заявили, що перебувають поблизу китайського судна Yi Peng 3, яке стоїть на якорі у водах Данії. Ця заява пролунала через кілька днів після того, як в Балтійському морі були пошкоджені два підводні телекомунікаційні кабелі. Як свідчать дані сервісу з відстеження MarineTraffic, китайський балкер стояв на якорі в протоці Каттегат між Данією та Швецією, а патрульний корабель ВМС Данії перебував неподалік, пише Reuters.

Данські військові у заяві, оприлюдненій в соцмережі X, не згадували про розриви кабелів і не пояснювали, чому перебувають поруч із судном. Однак згодом шведська поліція повідомила інформаційному агентству TT, що вони також цікавляться Yi Peng 3, додавши, що можуть бути й інші судна, які становлять інтерес для шведського розслідування.

Як пише Reuters, дані відстеження трафіку вказують, що китайське судно вийшло з російського порту "Усть-Луга" 15 листопада і перебувало в районі, де сталося пошкодження кабелю, інші судна також перебували в цьому районі. 

Обрив кабелів у Балтійському морі: Швеція та Пісторіус заявляють про диверсію

17 листопада пошкоджень зазнав підводний кабель зв'язку, що пролягає між Литвою та Швецією. Наступного дня - кабель, що з'єднує Фінляндію та Німеччину. За даними фінської компанії Cinia, обрив стався у винятковій економічній зоні Швеції, на схід від південного краю острова Еланд, приблизно за 700 кілометрів від Гельсінкі. Згодом у компанії припустили, що кабель був обірваний якорем чи донним тралом.

У вівторок, 19 листопада, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (Boris Pistorius) назвав пошкодження двох кабелів диверсією. "Ніхто не вірить у те, що ці кабелі було роз'єднано випадково", - заявив він на полях зустрічі глав оборонних відомств країн Євросоюзу в Брюсселі.

Згодом як диверсію обрив кабелів у Балтійському морі кваліфікувала влада Швеції. Справою займається Національне управління поліції королівства. Попереднє розслідування перебуває на ранній стадії, повідомила шведська прокуратура.

Міністр оборони Швеції Карл-Оскар Болін напередодні повідомив Reuters, що збройні сили і берегова охорона країни зафіксували рух кораблів, який співвідноситься з обривом двох телекомунікаційних кабелів у Балтійському морі.

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