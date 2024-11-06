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Німеччина посилить захист критичної інфраструктури

Жан Рофе
6 листопада 2024 р.

Новий законопроєкт, ухвалений урядом ФРН, покликаний захистити критично важливу інфраструктуру країни від диверсій, терористичних атак і стихійних лих.

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Міністерка внутрішніх справ ФРН Ненсі Фезер
За словами Ненсі Фезер, Німеччина має бути краще підготовленою до криз і катастроф, ніж у минуломуФото: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

Уряд Німеччини схвалив у середу, 6 листопада, законопроєкт, спрямований на підвищення безпеки критично важливої ​​інфраструктури та її захисту від потенційних диверсій, терористичних актів і стихійних лих. 

"Ми робимо Німеччину стійкішою та захищенішою від криз. Тому що ми повинні бути набагато краще підготовлені до криз і катастроф, ніж у минулому", - заявила міністерка внутрішніх справ Ненсі Фезер (Nancy Faeser).

За порушення загрожує штраф до пів мільйона євро

Законопроєкт стосується 11 секторів, таких як енергетика, транспорт, фінанси та охорона здоров'я. Для операторів цих об'єктів встановлюються мінімальні заходи безпеки, яких необхідно вжити. У разі невиконання вимог або недотримання державних норм можуть бути накладені штрафи від 50 тисяч до 500 тисяч євро.

"Російська агресія в Європі, диверсії та терористичні атаки загрожують нашій безпеці. Через зміну клімату ми все частіше стикаємося зі стихійними лихами, такими як зливи та повені. Тому захист критично важливої ​​інфраструктури - від лікарень до систем живлення, електропостачання та водопостачання - має першорядне значення", - наголосила Фезер.

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