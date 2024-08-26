РФ могла готувати диверсію на базі НАТО у ФРН - ЗМІ

Про загрозу диверсії із застосуванням БпЛА на авіабазі НАТО в Ґайленкірхені владі ФРН повідомила іноземна розвідка, пише dpa. На військовому об'єкті тимчасово посилили заходи безпеки, але потім скасували це.

Проведене минулого тижня посилення заходів безпеки на базі військово-повітряних сил (ВПС) Північноатлантичного альянсу (НАТО) в Ґайленкірхені на заході Німеччини було спричинене інформацією розвідслужби про можливу загрозу диверсії, імовірно з боку Росії. Про це у понеділок, 26 серпня, повідомило агентство dpa з посиланням на неназвані джерела в німецьких структурах безпеки.

Ймовірно за спробою диверсії стояла РФ

За даними агентства, розвідка неназваної держави застерегла владу ФРН про "підготовчі дії до диверсії - ймовірно, російської - щодо бази НАТО з використанням безпілотника". Співрозмовники dpa зазначили, що ця інформація була сприйнята як "серйозне попередження".

23 серпня рівень безпеки на авіабазі НАТО в Ґайленкірхені було підвищено до другої позиції - "Чарлі" - через "потенційну загрозу" для Північноатлантичного альянсу, про що сповіщала сама пресслужба бази. Частину співробітників відправили додому, а на території військової бази було помічено кілька поліцейських машин.

У Ґайленкірхені розміщені літаки-розвідники системи раннього оповіщення НАТО AWACS. 14 переобладнаних літаків Boeing-707 контролюють повітряний простір з метою раннього виявлення можливих загроз. Згодом на об’єкті послабили запроваджені раніше заходи до рівня, що діє з початку повномасштабної війни Росії проти України, про що повідомив речник самої авіабази агентству dpa.

Інші спроби диверсій на базах НАТО в Німеччині

14 серпня видання Süddeutsche Zeitung повідомило про іншу можливу спробу диверсії на авіабазі в Ґайленкірхені: тоді записи відеокамер зафіксували, що невідома людина перебралася через огорожу, щоб проникнути на територію військового об'єкта.

Водночас на військовій базі в Кельні в ніч на 14 серпня спрацювали датчики контролю води, після чого було розпочато розслідування за фактом можливого отруєння води для військових Бундесверу. Згодом проведені численні тести не показали відхилень від норми. Під час обходу території бази було виявлено дірку в загородженні.

Обидва об'єкти було взято під посилене спостереження. Одразу після інцидентів у Кельні та Ґайленкірхені міністр оборони ФРН Борис Пісторіус (Boris Pistorius) закликав підвищити пильність і повідомив про перегляд планів захисту доступу до території військових баз.

Дрони над промисловими об'єктами ФРН

Крім того, на півночі Німеччини почастішали польоти невпізнаних дронів над об'єктами промисловості та критичної інфраструктури. Так, прокуратура міста Фленсбурга 22 серпня повідомила, що веде розслідування "за підозрою в агентурній діяльності з метою вчинення диверсії".

Як зазначали ЗМІ, безпілотники - імовірно військові - з 8 серпня періодично порушують безпольотну зону в гирлі річки Ельби, де розташовані виведена з експлуатації атомна електростанція, а також плавучий термінал скрапленого природного газу і хімічні заводи. За даними журналу Der Spiegel, протягом кількох ночей там було помічено до чотирьох непізнаних дронів, що рухалися зі швидкістю до 100 км/год. Оскільки їх не могли наздогнати поліцейські безпілотники, для допомоги було залучено сили Бундесверу.

За даними видань Der Spiegel і газети Bild, в органах безпеки вважають, що йдеться про російські військові дрони-розвідники, які могли бути запущені з цивільних суден у Північному морі. Як пише Bild, посилаючись на внутрішній звіт кримінальної поліції, слідство припускає, що в одному з випадків над промзоною пролітав російський безпілотник "Орлан-10с". У прокуратурі Фленсбурга і земельному відомстві кримінальної поліції в Кілі відмовилися коментувати ці подробиці. Водночас у міністерстві оборони ФРН повідомили агентству dpa, що Центр повітряних операцій німецьких ВПС перебуває в тісному контакті зі слідчими органами, надаючи поліції дані радарів.