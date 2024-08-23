У Німеччині на базі НАТО посилені заходи безпеки

На авіабазі запроваджений другий рівень безпеки "Чарлі". Причина - розвідувальні дані, що вказують на "можливу загрозу" для Північноатлантичного альянсу.

Рівень безпеки на військовій базі НАТО в Гайленкірхені на заході Німеччини підвищений до другої позиції "Чарлі". Усі співробітники, не задіяні у військовій операції, відправлені додому - це діє як запобіжний засіб, повідомив представник авіабази, розташованої в землі Північний Рейн-Вестфалія, у п'ятницю, 23 серпня. Підвищення рівня безпеки спричинили розвідувальні дані, що вказують на "можливу загрозу" для Північноатлантичного альянсу.

Поліція підтвердила свою участь в операції, але не уточнила про кількість залучених до неї працівників. Репортер агенції dpa у Гайленкірхені повідомив про присутність на території бази кількох поліцейських машин. На електронних табло та покажчиках біля в'їзду на авіабазу вказаний рівень безпеки "Ч".

У Гайленкірхені розміщені літаки-розвідники натівської системи раннього оповіщення AWACS. 14 переобладнаних літаків Boeing-707 контролюють повітряний простір для раннього виявлення можливих загроз.

Спроби диверсій на військових базах НАТО у ФРН

Газета Süddeutsche Zeitung 14 серпня повідомила про можливу спробу диверсії на військовій базі НАТО в Гайленкірхені. Записи відеокамер показали, що невідомий переліз через огорожу, щоби проникнути на територію бази.

Тим часом на військовій базі в Кельні в ніч проти 14 серпня спрацювали датчики контролю води. Проведені після численних тестів не показали відхилень від норми. Утім, в результаті обходу території військового об'єкта в загорожі було виявлено дірку.

Відразу після інцидентів у Кельні та Гайленкірхені міністр оборони ФРН Борис Пісторіус (Boris Pistorius) закликав підвищити пильність та повідомив про перегляд планів захисту доступу до території військових об'єктів.