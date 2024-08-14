У Німеччині розслідують можливу диверсію на військовій базі

У Німеччині розслідують можливу диверсію на військовій базі14 серпня 2024 р.
Німецькі слідчі перевіряють можливе незаконне проникнення на військову базу Ван, що обслуговує військову частину аеропорту Кельн-Бонн, і вчинення диверсії на її території.
Речник міністерства оборони ФРН Арне Коллатц (Arne Collatz) повідомив у середу, 14 серпня, що є підозри щодо спроби або факту незаконного вторгнення на військовий об'єкт і проведення там диверсійних дій.
ЗМІ: На військовій базі могли отруїти воду
Хоча офіційні особи не наводять подробиць, за даними німецької агенції dpa, в огорожі бази 13 серпня виявили діру, і є підозра щодо вручання в систему водопостачання.
За даними німецького видання Der Spiegel, військовим і цивільним на базі Бундесверу порадили не пити воду з-під крана через побоювання, що вона "може бути забруднена". Там працюють близько 4300 військових і 1200 цивільних.
Підполковник Бундесверу Ульріх Фонберт (Ulrich Fonrobert) підтвердив у середу журналістам у Кельні, що в зв'язку з розслідуванням закривали казарми, але запевнив, що їх відчинять вже "найближчими хвилинами".
На сусідній авіабазі НАТО посилили безпеку
Після цього підвищенні заходи безпеки запровадили на авіабазі Північноатлантичного альянсу (НАТО) в німецькому місті Гайленкірхен, що знаходиться неподалік від Кельна.
Спочатку в Бундесвері заявили, що доступ на цю авіабазу також заблокували, втім незабаром речник НАТО в Гайленкірхені спростував цю інформацію, але зазначив, що на базі підвищили рівень безпеки після ймовірної диверсії в Кельні. "Ми перевірили воду, вона в порядку, і авіабаза доступна", - сказав він.
Військовий аеропорт в Кельні - важливий хаб для підтримки Україні
Як зазначають ЗМІ, на військовій частині аеропорту Кельн-Бонн, базується парк літаків, які обслуговують німецький уряд.
Також вона є важливим хабом військової підтримки України. Зокрема звідти регулярно літають додому через Польщу українські військові після навчання в Німеччині, зазначає Spiegel.
У НАТО попереджали про диверсії РФ
Хоча наразі немає інформації щодо того, хто міг отримати незаконний доступ до бази в Кельні, в НАТО раніше попереджали про кампанію, організовану Росією, що включає диверсії та кібератаки, зауважує міжнародна агенція Reuters.
У червні генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс бачить певну закономірність, і що нещодавні інциденти в низці європейських країн є результатом активізації російської розвідки.