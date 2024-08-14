У Німеччині розслідують можливу диверсію на військовій базі

На базі Бундесверу, що обслуговує військову частину аеропорту Кельн-Бонн, і є важливим хабом для військової допомоги Україні, могли отруїти воду. Після цього заходи безпеки посилили на сусідній авіабазі НАТО.

Німецькі слідчі перевіряють можливе незаконне проникнення на військову базу Ван, що обслуговує військову частину аеропорту Кельн-Бонн, і вчинення диверсії на її території.

Речник міністерства оборони ФРН Арне Коллатц (Arne Collatz) повідомив у середу, 14 серпня, що є підозри щодо спроби або факту незаконного вторгнення на військовий об'єкт і проведення там диверсійних дій.

ЗМІ: На військовій базі могли отруїти воду

Хоча офіційні особи не наводять подробиць, за даними німецької агенції dpa, в огорожі бази 13 серпня виявили діру, і є підозра щодо вручання в систему водопостачання.

За даними німецького видання Der Spiegel, військовим і цивільним на базі Бундесверу порадили не пити воду з-під крана через побоювання, що вона "може бути забруднена". Там працюють близько 4300 військових і 1200 цивільних.

Підполковник Бундесверу Ульріх Фонберт (Ulrich Fonrobert) підтвердив у середу журналістам у Кельні, що в зв'язку з розслідуванням закривали казарми, але запевнив, що їх відчинять вже "найближчими хвилинами".

На сусідній авіабазі НАТО посилили безпеку

Після цього підвищенні заходи безпеки запровадили на авіабазі Північноатлантичного альянсу (НАТО) в німецькому місті Гайленкірхен, що знаходиться неподалік від Кельна.

Спочатку в Бундесвері заявили, що доступ на цю авіабазу також заблокували, втім незабаром речник НАТО в Гайленкірхені спростував цю інформацію, але зазначив, що на базі підвищили рівень безпеки після ймовірної диверсії в Кельні. "Ми перевірили воду, вона в порядку, і авіабаза доступна", - сказав він.

Військовий аеропорт в Кельні - важливий хаб для підтримки Україні

Як зазначають ЗМІ, на військовій частині аеропорту Кельн-Бонн, базується парк літаків, які обслуговують німецький уряд.

Також вона є важливим хабом військової підтримки України. Зокрема звідти регулярно літають додому через Польщу українські військові після навчання в Німеччині, зазначає Spiegel.

У НАТО попереджали про диверсії РФ

Хоча наразі немає інформації щодо того, хто міг отримати незаконний доступ до бази в Кельні, в НАТО раніше попереджали про кампанію, організовану Росією, що включає диверсії та кібератаки, зауважує міжнародна агенція Reuters.

У червні генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс бачить певну закономірність, і що нещодавні інциденти в низці європейських країн є результатом активізації російської розвідки.