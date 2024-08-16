У ФРН втретє запідозрили диверсію з водою для Бундесверу

Підозри щодо біологічного чи хімічного забруднення води у місті Мехерніх не підтвердилися. Втім місцевим мешканцям рекомендують кип'ятити воду, оскільки перевірка на бактеріологічне забруднення триває.

Підозри щодо диверсії з зараженням води у місті Мехерніх (Північний Рейн - Вестфалія) на заході Німеччини, де розташована база Бундесверу, не підтвердилися. За даними місцевої влади, дослідження спеціального пожежного підрозділу показали, що вода не була біологічно чи хімічно забруднена, повідомляє у п'ятницю, 16 серпня, агенція dpa.

За словами представників місцевої влади, перевірка на бактеріальне зараження проводиться додатково - для цього потрібно провести бакпосів, результати якого можуть бути отримані лише після вихідних.

У зв'язку з цим місцевим мешканцям дозволили використовувати водопровідну воду для миття і прання, але закликають кип'ятити її, перш ніж пити.

Напередодні увечері представники місцевих органів охорони здоров'я закликали громадськість обережно використовувати водопровідну воду. Причиною стало те, що на одному з міських резервуарів для питної води виявили зрізану огорожу.

Як повідомлялося сторінці міста в інтернеті, казарма Блайберг німецьких збройних сил, розташована у Мехерніху, також бере воду з резервуара.

Інцидент на базі ВПС у кельнському районі Ван

Зазначимо, що це вже третій випадок з підозрами щодо імовірного отруєння води за останній тиждень. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (Boris Pistorius) 14 серпня закликав посилити пильність на тлі можливих диверсій на території бази військово-повітряних сил Бундесверу в кельнському районі Ван та на військовій базі НАТО в Гайленкірхені (Північний Рейн - Вестфалія) на заході ФРН.

За даними Der Spiegel, на базі в Кельні в ніч проти 14 серпня спрацювали датчики контролю води. Для перевірки на місце були направлені техніки центру, який обслуговує Бундесвер. Вони помітили підозрілу людину в чорному одязі з обличчям, ймовірно, прихованим під маскою, але їй вдалося втекти з місця події. В огорожі навколо бази виявили дірку. Крім того, кілька пожежників Бундесверу повідомили про проблеми зі шлунково-кишковим трактом.

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На базі задіяно близько 4300 військових та 1200 цивільних. Вона розташована неподалік аеропорту Кельн/Бонн. До казарм, які знаходяться біля аеропорту, входять військові та цивільні підрозділи Бундесверу, серед іншого там базуються військовослужбовці ВПС Німеччини і авіапарк уряду ФРН.

Der Spiegel зазначив, що база ВПС у Кельні є важливим логістичним вузлом у рамках зусиль ФРН з військової підтримки України, яка захищається від російського вторгнення. Зокрема, солдати Збройних сил України, які пройшли навчання в Німеччині, вилітають з Кельна до Польщі.

Мешканцям прилеглих до казарм районів нічого не загрожувало, оскільки база Бундесверу має окрему систему водопостачання.

Підозри щодо диверсій на базі НАТО в Гайленкірхені

Газета Süddeutsche Zeitung 14 серпня повідомила про імовірну спробу диверсії на військовій базі НАТО в Гайленкірхені на заході ФРН, яка розташована неподалік кельнських казарм. Записи відеокамери показали, що невідомий переліз через огорожу, щоб потрапити на її територію, уточнив Der Spiegel. Втім, за його даними, слідчі припускають, що це міг бути хтось, хто забув перепустку для доступу на базу. На місці були взяті проби води, які не показали відхилень. Як і в Кельні, цей об'єкт підключений до автономної системи водопостачання.