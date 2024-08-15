Захист баз Бундесверу посилюють через можливі диверсії

Після ймовірних диверсій у ФРН посилюють вимоги до доступу до військових баз, повідомив Борис Пісторіус. Слідчі перевіряють можливе зараження води на авіабазі поблизу Кельна.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (Boris Pistorius) закликав до підвищення пильності після ймовірних диверсій на території бази військово-повітряних сил (ВПС) Бундесверу в кельнському районі Ван та на військовій базі НАТО в Гайленкірхені (Північний Рейн-Вестфалія) на заході ФРН.

"Ми швидко відреагували на обох об'єктах, перекрили доступ, посилили контроль, підключили слідчі органи та організували лабораторні дослідження", - сказав він у коментарі виданню Der Spiegel опублікованому в середу, 14 серпня.

"Ці інциденти показують, що ми маємо залишатися пильними", - додав Пісторіус. За його словами, переглядаються плани захисту доступу до території, їх адаптують до нових умов.

Зараз немає жодних конкретних свідчень, що вказували б на зв'язок між двома інцидентами. "Тепер нам залишається дочекатися результатів подальшого розслідування та діяти обачно", - констатував глава оборонного відомства Німеччини.

Спрацювали датчики контролю води

За даними Der Spiegel, на базі в Кельні в ніч проти 14 серпня спрацювали датчики контролю води. Для перевірки були спрямовані техніки центру, який обслуговує Бундесвер. Тако ж там помітили підозрілу людину в чорному одязі і масці, їй вдалося залишити місце події. У загорожі навколо бази виявили діру. Крім того, кілька пожежників Бундесверу повідомили про проблеми зі шлунково-кишковим трактом.

На базі, розташованій неподалік аеропорту "Кельн/Бонн", дислокуються близько 4300 військових та 1200 цивільних осіб. На ній перебувають військові і цивільні підрозділи Бундесверу, серед іншого там базуються військовослужбовці ВПС Німеччини і авіапарк уряду ФРН.

Der Spiegel зазначив, що база ВПС у Кельні є важливим логістичним вузлом у військовій підтримці України. Зокрема, військові Збройних сил України, які пройшли навчання в Німеччині, вилітають з Кельна до Польщі.

Мешканцям прилеглих до казарм районів нічого не загрожує, оскільки база Бундесверу має окрему систему водопостачання. Пісторіус підключився до моніторингу ситуації із відпустки, уточнив журнал Der Spiegel.

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Інцидент на базі НАТО

Газета Süddeutsche Zeitung 14 серпня повідомила про ймовірну спробу диверсії на військовій базі НАТО в Гайленкірхені на заході ФРН. Вона розташована неподалік кельнської бази. Записи відеокамери показали, що невідомий переліз через огорожу, щоби потрапити на її територію, уточнив Der Spiegel.



За даними видання, у цьому випадку слідчі припускають, що може ітись про когось, хто забув перепустку для доступу на базу. Були взяті проби води, вони не показали відхилень. Як і в Кельні, цей об'єкт підключено до автономної системи водопостачання.

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