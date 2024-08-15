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Захист баз Бундесверу посилюють через можливі диверсії

Катерина Вєнкіна | Степан Смишляєв
15 серпня 2024 р.

Після ймовірних диверсій у ФРН посилюють вимоги до доступу до військових баз, повідомив Борис Пісторіус. Слідчі перевіряють можливе зараження води на авіабазі поблизу Кельна.

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Поліція біля бази Бундесверу Ван
Після ймовірних диверсій у ФРН посилюють вимоги для доступ до військових базФото: Roberto Pfeil/dpa/picture alliance

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (Boris Pistorius) закликав до підвищення пильності після ймовірних диверсій на території бази військово-повітряних сил (ВПС) Бундесверу в кельнському районі Ван та на військовій базі НАТО в Гайленкірхені (Північний Рейн-Вестфалія) на заході ФРН.

"Ми швидко відреагували на обох об'єктах, перекрили доступ, посилили контроль, підключили слідчі органи та організували лабораторні дослідження", - сказав він у коментарі виданню Der Spiegel опублікованому в середу, 14 серпня.

"Ці інциденти показують, що ми маємо залишатися пильними", - додав Пісторіус. За його словами, переглядаються плани захисту доступу до території, їх адаптують до нових умов.

Зараз немає жодних конкретних свідчень, що вказували б на зв'язок між двома інцидентами. "Тепер нам залишається дочекатися результатів подальшого розслідування та діяти обачно", - констатував глава оборонного відомства Німеччини.

Спрацювали датчики контролю води

За даними Der Spiegel, на базі в Кельні в ніч проти 14 серпня спрацювали датчики контролю води. Для перевірки були спрямовані техніки центру, який обслуговує Бундесвер. Тако ж там помітили підозрілу людину в чорному одязі і масці, їй вдалося залишити місце події. У загорожі навколо бази виявили діру. Крім того, кілька пожежників Бундесверу повідомили про проблеми зі шлунково-кишковим трактом.

На базі, розташованій неподалік аеропорту "Кельн/Бонн", дислокуються близько 4300 військових та 1200 цивільних осіб. На ній перебувають військові і цивільні підрозділи Бундесверу, серед іншого там базуються військовослужбовці ВПС Німеччини і авіапарк уряду ФРН.

Der Spiegel зазначив, що база ВПС у Кельні є важливим логістичним вузлом у військовій підтримці України. Зокрема, військові Збройних сил України, які пройшли навчання в Німеччині, вилітають з Кельна до Польщі.

Мешканцям прилеглих до казарм районів нічого не загрожує, оскільки база Бундесверу має окрему систему водопостачання. Пісторіус підключився до моніторингу ситуації із відпустки, уточнив журнал Der Spiegel.

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Інцидент на базі НАТО

Газета Süddeutsche Zeitung 14 серпня повідомила про ймовірну спробу диверсії на військовій базі НАТО в Гайленкірхені на заході ФРН. Вона розташована неподалік кельнської бази. Записи відеокамери показали, що невідомий переліз через огорожу, щоби потрапити на її територію, уточнив Der Spiegel.

За даними видання, у цьому випадку слідчі припускають, що може ітись про когось, хто забув перепустку для доступу на базу. Були взяті проби води, вони не показали відхилень. Як і в Кельні, цей об'єкт підключено до автономної системи водопостачання.

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