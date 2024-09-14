Підрив "Північних потоків": Шольц хоче бачити винних у суді

Винуваті в підриві газопроводів повинні постати перед німецьким судом, переконаний Олаф Шольц. За його словами, це був теракт. У причетності до підриву підозрюють українця.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) наполягає, щоб винні у підриві газопроводів "Північний потік" і "Північний потік-2" були притягнуті до відповідальності.

"Це був терористичний акт", - заявив канцлер у суботу, 14 вересня, під час спілкування з громадянами в місті Пренцлау у федеральній землі Бранденбург.

"Ми закликаємо всі органи безпеки і Федеральну прокуратуру провести розслідування, не оглядаючись ні на кого", - цитує Шольца агенція dpa.

За його словами, у цій справі не повинно нічого приховуватися.

"І ми хочемо притягнути тих, хто це зробив, до відповідальності в Німеччині, якщо ми зможемо до них дістатися. Можете на це розраховувати, і ми не дамо їм жодної поблажки", - запевнив глава німецького уряду.

Німеччина підозрює українця у причетності до підриву "Північних потоків"

У середині серпня цього року стало відомо, що генеральна прокуратура ФРН розшукує у справі про підриви "Північних потоків" українського інструктора з дайвінгу, який нібито був частиною команди, яка підірвала газопроводи "Північний потік" у 2022 році.

Німецькі слідчі вважають, що чоловік на ім'я Володимир Ж., який останнім часом проживав у Польщі, міг бути одним із водолазів, які заклали вибухові пристрої на трубопроводах, що пролягають між Росією та ФРН під Балтійським морем. За даними низки німецьких ЗМІ, зараз він, імовірно, переховується. Видання Die Zeit, Süddeutscher Zeitung і ARD також повідомили, що серед імовірно причетних до підриву - ще двоє громадян України, зокрема й жінка.

Наприкінці серпня німецьке видання Der Spiegel, телеканал ZDF і данська мовна корпорація DR повідомили, що підозрюваний у підриві газопроводів до видачі Федеральною судовою палатою Німеччини ордера на його арешт вільно подорожував Західною Європою і навіть зупинявся в Берліні. Згідно з розслідуванням, підозрюваному в диверсії громадянину України Володимиру Ж. допомогла Польща.

Офіційний Київ обвинувачення у причетності України до підриву газопроводів відкидає. "Україна не має жодного відношення до вибухів на "Північному потоку", - запевнив у середині серпня радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.

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